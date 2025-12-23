Трампу не понравилось наличие фото Клинтона в материалах по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему не понравилось наличие фото экс-президента Билла Клинтона в материалах по делу обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна.
"Мне не нравятся фотографии Билла Клинтона, которые показывают. Мне не нравятся фотографии других людей, которые показывают. Я считаю, что это ужасно", - сказал Трамп в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Президент США также посетовал на то, что публикация материалов негативно сказывается на карьере людей, "которые много лет назад невинно встретились с Джеффри Эпштейном".
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст США опубликовал в том числе фото Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.