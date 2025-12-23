МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями

ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на угрозы Украины ввести ограничения против китайских граждан призвал Киев исправить ошибки.
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — рассказал он на брифинге.
Владимир Зеленский ранее утверждал, что хочет принять меры против физических лиц и компаний, якобы оказывающих содействие России, включая китайские предприятия.
Дипломат пояснил, что Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний. Он добавил, что Китай поддерживает усилия, способствующие достижению мира.
В ноябре Линь Цзянь подчеркивал, что Пекин никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и не приемлет попыток G7 свалить на него вину.
Как отмечал председатель КНР Си Цзиньпин, страна выступает за справедливое соглашение по Украине, которое устранит первопричины кризиса.
