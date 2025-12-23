Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями
10:50 23.12.2025 (обновлено: 12:22 23.12.2025)
МИД Китая резко ответил Зеленскому на угрозы санкциями
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на угрозы Украины ввести ограничения против китайских граждан призвал Киев исправить ошибки. РИА Новости, 23.12.2025
МИД Китая в ответ на угрозы Зеленского призвал Украину исправить ошибки

ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на угрозы Украины ввести ограничения против китайских граждан призвал Киев исправить ошибки.
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН", — рассказал он на брифинге.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Китай выступил против использования активов России для Украины
3 декабря, 10:33

Владимир Зеленский ранее утверждал, что хочет принять меры против физических лиц и компаний, якобы оказывающих содействие России, включая китайские предприятия.

Дипломат пояснил, что Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний. Он добавил, что Китай поддерживает усилия, способствующие достижению мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине
29 августа, 20:27
В ноябре Линь Цзянь подчеркивал, что Пекин никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и не приемлет попыток G7 свалить на него вину.
Как отмечал председатель КНР Си Цзиньпин, страна выступает за справедливое соглашение по Украине, которое устранит первопричины кризиса.
Флаг Китая на фоне Международного контейнерного терминала Яньтянь - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Китае рассказали, к чему привели успехи России на Украине
28 апреля, 07:56
 
