Казахстан сформирует план добычи нефти на 2026 год с учетом внешних рисков

АЛМА-АТА, 23 дек - РИА Новости. Казахстан сформирует план по добыче нефти на 2026 год с учетом внешних факторов и рисков, заявили РИА Новости в министерстве энергетики республики.

"План на 2026 год будет формироваться на основе планов по добыче углеводородов недропользователей с учетом внешних факторов и рисков", - сообщили агентству в энергетическом ведомстве.

Ранее в минэнерго заявляли, что Казахстан планирует добывать свыше 100 миллионов тонн нефти с 2026 года за счет реализации проектов на трех крупнейших месторождениях на западе республики - Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.