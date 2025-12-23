Рейтинг@Mail.ru
18:25 23.12.2025
В администрации Эрдогана назвали Израиль катастрофой для Ближнего Востока
В администрации Эрдогана назвали Израиль катастрофой для Ближнего Востока
в мире
турция
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
хамас
турция
израиль
ближний восток
в мире, турция, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас
В мире, Турция, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала Израиль "катастрофой" для Ближнего Востока, обвинив правительство Биньямина Нетаньяху в нападках на страну.
"За последние два года Израиль напал на семь стран Ближнего Востока. Правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой не только для региона, но и для израильского народа. Теперь это же руководство хочет отвлечь внимание от своих преступлений, совершая нападки на нашу страну", - написал в Х глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
По его словам, ирония заключается в том, что израильские лидеры говорят об империалистических амбициях других стран в этом регионе, в то время как они только что совершили одно из самых страшных геноцидов в истории.
"Израиль является дестабилизирующей силой, и их давние истерические высказывания о силе и влиянии Турции просто смешны", - заявил Дуран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану и по представителям палестинского движения ХАМАС. Турецкий лидер подчеркивал, что Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.
Торговые отношения между Турцией и Израилем в настоящее время приостановлены. Контакты между сторонами, по данным источников, поддерживаются главным образом по каналам спецслужб.
