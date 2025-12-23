https://ria.ru/20251223/izrail-2064159202.html
В администрации Эрдогана назвали Израиль катастрофой для Ближнего Востока
В администрации Эрдогана назвали Израиль катастрофой для Ближнего Востока
Администрация президента Турции назвала Израиль "катастрофой" для Ближнего Востока, обвинив правительство Биньямина Нетаньяху в нападках на страну. РИА Новости, 23.12.2025
АНКАРА, 23 дек - РИА Новости. Администрация президента Турции назвала Израиль "катастрофой" для Ближнего Востока, обвинив правительство Биньямина Нетаньяху в нападках на страну.
"За последние два года Израиль
напал на семь стран Ближнего Востока
. Правительство Биньямина Нетаньяху
стало катастрофой не только для региона, но и для израильского народа. Теперь это же руководство хочет отвлечь внимание от своих преступлений, совершая нападки на нашу страну", - написал
в Х глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции
Бурханеттин Дуран.
По его словам, ирония заключается в том, что израильские лидеры говорят об империалистических амбициях других стран в этом регионе, в то время как они только что совершили одно из самых страшных геноцидов в истории.
"Израиль является дестабилизирующей силой, и их давние истерические высказывания о силе и влиянии Турции просто смешны", - заявил Дуран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
неоднократно критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану
и по представителям палестинского движения ХАМАС
. Турецкий лидер подчеркивал, что Анкара
продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.
Торговые отношения между Турцией и Израилем в настоящее время приостановлены. Контакты между сторонами, по данным источников, поддерживаются главным образом по каналам спецслужб.