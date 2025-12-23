Рейтинг@Mail.ru
ISU может объединить чемпионаты по четырем видам спорта
Фигурное катание
 
11:58 23.12.2025
ISU может объединить чемпионаты по четырем видам спорта
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассматривает концепцию объединения чемпионатов мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному...
ISU может объединить чемпионаты по четырем видам спорта

ISU рассматривает концепцию объединения чемпионатов по четырем видам спорта

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассматривает концепцию объединения чемпионатов мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному фигурному катанию, сообщается на сайте ISU.
Сообщается, что разработка и оценка целесообразности проведения подобного мероприятия продлятся до весны 2026 года, когда, как ожидается, будет представлена официальная и утвержденная концепция турнира.
«
"Это заседание совета стало еще одним важным шагом в реализации концепции ISU Vision 2030, а принятые решения еще раз продемонстрировали, как инновации формируют все сферы нашей деятельности", - отметил президент ISU Ким Чжэ Ёль.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой
Вчера, 10:57
 
