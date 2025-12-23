Рейтинг@Mail.ru
Исследование: более 50% россиян в крупных городах используют ИИ - РИА Новости, 23.12.2025
12:01 23.12.2025
Исследование: более 50% россиян в крупных городах используют ИИ
Исследование: более 50% россиян в крупных городах используют ИИ - РИА Новости, 23.12.2025
Исследование: более 50% россиян в крупных городах используют ИИ
Инструменты ИИ используют 52,8% жителей крупных городов России, а совсем не знакомы с этой технологией 5,2% опрошенных, говорится в исследовании "Ингосстраха". РИА Новости, 23.12.2025
россия, санкт-петербург, махачкала, ингосстрах, искусственный интеллект (ии)
Россия, Санкт-Петербург, Махачкала, Ингосстрах, Искусственный интеллект (ИИ)
Исследование: более 50% россиян в крупных городах используют ИИ

Исследование "Ингосстраха": более 50% россиян в крупных городах используют ИИ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Инструменты ИИ используют 52,8% жителей крупных городов России, а совсем не знакомы с этой технологией 5,2% опрошенных, говорится в исследовании "Ингосстраха".
Исследование было проведено совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Оно охватило 37 крупнейших по численности населения городов России и показало, как жители разных регионов воспринимают новые технологии и насколько готовы взаимодействовать с цифровыми образами.
"Искусственный интеллект активно обсуждается в обществе, однако знакомы с ним россияне по-разному. По данным опроса, 52,8% жителей крупных городов знают об ИИ-инструментах и используют их. Еще 41,9% опрошенных слышали о них, но не применяют на практике, а 5,2% вовсе не знакомы с ИИ", - говорится в исследовании.
Наибольшая вовлеченность зафиксирована в городах-миллионниках. В Воронеже и Екатеринбурге — по 66%, Санкт-Петербурге и Самаре — по 63%, в Москве и Ижевске — по 60%. Минимальный уровень использования отмечен Новокузнецке (35%) и Махачкале (37%).
При этом возраст сильно влияет на вовлеченность: 74% россиян в возрасте 18–30 лет знают и используют ИИ. 31–40 лет — 64%, 41–50 лет — 49%, 51–60 лет — 43%, а среди людей старшего возраста (старше 60 лет) — только 34%.
Среди тех, кто знаком с инструментами ИИ, активность различается. 34% используют нейросети несколько раз в день, 19% — несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, 33% — редко.
Самые активные пользователи проживают в Уфе (68%), Перми (62%), Красноярске (54%), Владивостоке (52%) и Санкт-Петербурге (51%). Наименьшая активность зафиксирована в Кемерове (10%), Рязани (16%), Махачкале (21%), Тольятти (25%) и Ярославле (26%).
ИИ-инструменты все чаще применяются не только для развлечений, но и для решения практических задач. Чаще всего респонденты используют ИИ для: подготовки презентаций, графиков, иллюстраций (30,5%), создания и редактирования изображений (28,6%), поиска информации (26,7%), учебных задач и подготовки к экзаменам (18,2%), написания и редактирования текстов (9,1%), обработки и анализа данных (6%).
"Мы активно внедряем решения на основе искусственного интеллекта, чтобы ускорять процессы и делать взаимодействие с компанией удобнее. Такие технологии помогают быстрее отвечать на типовые вопросы, ориентироваться в продуктах и сокращать время ожидания. При этом в центре нашего клиентского сервиса всегда остается живое общение. В сложных или нестандартных ситуациях клиент взаимодействует с сотрудником, который может учесть контекст, эмоции и предложить оптимальное решение", - отметил директор департамента клиентского опыта и производственной системы "Ингосстраха" Константин Локшин.
