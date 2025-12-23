https://ria.ru/20251223/grossi-2063982819.html
Гросси не исключил, что посетит Бушерскую АЭС в Иране
Гросси не исключил, что посетит Бушерскую АЭС в Иране
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что в ближайшие месяцы посетит АЭС "Бушер" в Иране. РИА Новости, 23.12.2025
Гросси не исключил, что посетит Бушерскую АЭС в Иране
