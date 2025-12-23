Рейтинг@Mail.ru
02:44 23.12.2025
Гросси не исключил, что посетит Бушерскую АЭС в Иране
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что в ближайшие месяцы посетит АЭС "Бушер" в Иране.
"Возможно. Отношения с Ираном сложные, но я нахожусь в постоянном контакте с ними", - сказал Гросси журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он лично в ближайшие месяцы посетить АЭС.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
17 ноября, 16:19
