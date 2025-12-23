Государственные символы России – флаг, гимн и герб

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о государственной символике России – "О Государственном гербе Российской Федерации", "О Государственном флаге Российской Федерации" и "О Государственном гимне Российской Федерации".

Согласно закону "О Государственном гербе Российской Федерации", герб РФ представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними – одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. Воспроизведение Государственного герба РФ допускается без геральдического щита (в виде главной фигуры – двуглавого орла с со скипетром и державой), а также в одноцветном варианте.

В многоцветном варианте Государственный герб помещается на бланках федеральных законов, указов и распоряжений президента РФ, постановлений и распоряжений правительства РФ, решений Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, палат Федерального собрания, правительства РФ. В одноцветном варианте Государственный герб помещается на бланках федеральных органов исполнительной власти, администрации президента РФ, полномочных представителей президента РФ в федеральных округах, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального банка РФ, уполномоченного по правам человека в РФ, Счетной палаты РФ, Центральной избирательной комиссии РФ. На бланках ряда учреждений и организаций Государственный герб помещается в одноцветном варианте без геральдического щита. В многоцветном или одноцветном варианте Государственный герб помещается на документах, удостоверяющих личность граждан РФ, или на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами государственной власти, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния; на гербовых печатях органов государственной власти РФ, на официальных резиденциях органов государственной власти, в кабинете президента РФ, на его транспортных средствах, в залах заседаний палат Федерального собрания, зале заседаний правительства, в залах заседаний федеральных судов и т. д. Он помещается также на пограничных знаках (основных пограничных столбах) и пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Допускается размещение Государственного герба РФ на знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или иной государственной службе, а также использование его в качестве геральдической основы геральдических знаков - эмблем федеральных органов исполнительной власти.

Государственный герб может помещаться на денежных знаках, государственных наградах РФ. Президент РФ может также устанавливать иные случаи официального изображения Государственного герба РФ.

Согласно закону "О Государственном флаге Российской Федерации", флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение длины флага к его ширине 2:3.

Российский флаг появился вместе с первыми российскими военными кораблями и до XIX века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей.

Распространение государственного бело-сине-красного флага было заторможено в 1858 году, когда Гербовое отделение Департамента герольдии Правительствующего Сената выступило с инициативой изменения российского государственного флага.

В течение почти полутора столетий флаг многократно изменялся. В ноябре 1990 года правительственная комиссия по разработке новой государственной символики решила вернуть бело-сине-красный флаг с более чем 300-летней историей.

Государственный флаг РФ постоянно поднят на зданиях: администрации президента России, Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ, правительства России, Конституционного Суда и Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Центрального банка РФ, Счетной палаты РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, а также резиденции уполномоченного по правам человека в РФ.

Государственный флаг России поднят постоянно на зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей президента РФ в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Над резиденцией президента РФ в Москве поднимается дубликат штандарта (флага) президента России.

Государственный флаг вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации.

Флаг Российской Федерации может быть поднят во время торжественных мероприятий, проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, а также во время семейных торжеств. Не запрещается вывешивать флаг России у себя на балконе или на даче.

Изображение Государственного флага РФ может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных наград России, эмблем и флагов федеральных органов исполнительной власти.

Российский флаг не может быть использован как элемент или фон логотипов коммерческих организаций.

Согласно закону "О Государственном гимне Российской Федерации", гимн России представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом.

В СССР гимн на музыку Александра Александрова и слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана был официально введен в 1944 году. В 1977 году с принятием новой конституции Сергею Михалкову было поручено сделать новую редакцию текста, без упоминания Сталина. После распада СССР в 1991 году гимном РФ стала мелодия Михаила Глинки без слов.

В начале декабря 2000 года в качестве мелодии гимна президентом РФ Владимиром Путиным была предложена музыка композитора Александра Александрова.

Музыкальная редакция Государственного гимна Российской Федерации была сделана художественным руководителем и главным дирижером Президентского оркестра Российской Федерации, народным артистом РФ композитором Павлом Овсянниковым.

Первое официальное исполнение Государственного гимна Российской Федерации состоялось 30 декабря 2000 года на Государственном приеме в Большом Кремлевском дворце.

Государственный гимн Российской Федерации исполняется при вступлении в должность президента Российской Федерации – после принесения им присяги; при вступлении в должность руководителей органов государственной власти субъектов РФ, руководителей органов местного самоуправления; при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации РФ и сессий Государственной думы РФ; во время официальной церемонии подъема Государственного флага Российской Федерации и других официальных церемоний; во время церемоний встреч и проводов посещающих Российскую Федерацию с официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, официальных представителей иностранных государств, а также глав межгосударственных и межправительственных организаций – в соответствии с дипломатическим протоколом; во время проведения воинских ритуалов.

Государственный гимн РФ исполняется при открытии памятников и памятных знаков, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам; в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в день начала нового учебного года, а также во время проводимых торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам. Государственный гимн исполняется при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований.

Государственный гимн Российской Федерации транслируется государственными телевизионными и радиовещательными компаниями: ежедневно – перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном вещании – в 6 часов и в 24 часа по местному времени. Государственный гимн исполняется в новогоднюю ночь – после трансляции боя часов на Спасской башне Московского Кремля в 24 часа по местному времени.

При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов.