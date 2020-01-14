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Кончаловский прокомментировал предложение сократить гимн России
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РИА Новости

Кончаловский прокомментировал предложение сократить гимн России

17:26 14.01.2020
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© Фото : предоставлено театром МХАТ/ Лена ЛапинаАндрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
© Фото : предоставлено театром МХАТ/ Лена Лапина
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Гимн России, возможно, мог быть и короче, но, как говорил автор его текста Сергей Михалков, это "не литература, а политический документ", и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства, сказал режиссер Андрей Кончаловский, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн.
Ранее Жириновский в ходе выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы пожаловался на слишком длинный гимн России и предложил его сократить, убрав два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.
"Возможно, гимн длинноват, но, как говорил Сергей Владимирович (Михалков, отец Кончаловского – ред.), это "не литература, а политический документ". Документ вмещает в себя некие постулаты, которые выражают намерения государства, нации. Припев, который повторятся три раза, возможно, мог бы повторяться и один раз, но в то время, когда создавался первый гимн СССР, потребность была в том, чтобы вложить в него как можно больше смыслов. Гимн прекрасный. Когда писался новый текст, Сергей Владимирович решил не менять форму, хотя, может, и можно было сократить", - рассказал Кончаловский РИА Новости.
Сергей Михалков и Габриэль Эль-Регистан – авторы текста гимна СССР на музыку Александра Александрова, гимн был официально введен в 1944 году. В 1977 году в СССР была принята новая конституция. Сергею Михалкову было поручено сделать новую редакцию текста, без упоминания Сталина. После распада СССР в 1991 году гимном Российской Федерации стала мелодия Глинки без слов. Впоследствии был объявлен всероссийский конкурс на создание текста гимна, который так и не был утвержден. В 2000 году новый президент России Владимир Путин предложил вернуться к музыке Александрова. Сергей Михалков написал третью редакцию текста.
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