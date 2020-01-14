Кончаловский прокомментировал предложение сократить гимн России

"Возможно, гимн длинноват, но, как говорил Сергей Владимирович (Михалков, отец Кончаловского – ред.), это "не литература, а политический документ". Документ вмещает в себя некие постулаты, которые выражают намерения государства, нации. Припев, который повторятся три раза, возможно, мог бы повторяться и один раз, но в то время, когда создавался первый гимн СССР, потребность была в том, чтобы вложить в него как можно больше смыслов. Гимн прекрасный. Когда писался новый текст, Сергей Владимирович решил не менять форму, хотя, может, и можно было сократить", - рассказал Кончаловский РИА Новости.