14:26 23.12.2025
Госдума будет делать все для снижения ключевой ставки, заявил Володин
Госдума будет делать все для того, чтобы ключевая ставка была снижена до 9% в 2026 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.12.2025
экономика
вячеслав володин
госдума рф
ключевая ставка
экономика, вячеслав володин, госдума рф, ключевая ставка
Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Ключевая ставка
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума будет делать все для того, чтобы ключевая ставка была снижена до 9% в 2026 году, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Надеемся, что на будущий год будет и меньше инфляция, порядка 4-5%. Это прогноз нашего профильного комитета. И ключевая ставка должна быть снижена, где-то порядка до 9 %. Мы с своей стороны будем делать всё для этого", - сказал он журналистам.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой
22 декабря, 16:47
 
