В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье - РИА Новости, 23.12.2025
06:13 23.12.2025
В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье
В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье - РИА Новости, 23.12.2025
В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье
Обзор судебной практики Верховным судом РФ по делам, подобным делу Долиной-Лурье, позволит защитить участников СВО и их семьи, которые становятся пострадавшими... РИА Новости, 23.12.2025
жилье
россия
москва
лариса долина
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
дело о квартире долиной
россия
москва
жилье, россия, москва, лариса долина, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, дело о квартире долиной, общество
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ, Дело о квартире Долиной, Общество
В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье

РИА Новости: обзор Верховного суда по делу Долиной-Лурье защитит участников СВО

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обзор судебной практики Верховным судом РФ по делам, подобным делу Долиной-Лурье, позволит защитить участников СВО и их семьи, которые становятся пострадавшими в схемах с недвижимостью, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Пострадавшими в схемах с недвижимостью все чаще оказываются семьи участников СВО: выплаты, жилищные сертификаты, ипотека, маткапитал, накопления часто сходятся в одну сделку, и любая ошибка тут оборачивается потерей самого базового актива. При этом спор о квартире решается по официальной процедуре: суд устанавливает факты, проверяет доказательства, оценивает добросовестность сторон, определяет последствия. Решение Верховного суда по резонансному спору вокруг квартиры Долиной и Лурье стало сигналом именно для таких ситуаций: высшая инстанция отменила акты нижестоящих судов, указала, что право собственности сохраняется за покупателем", - сказал Гаврилов.
По его словам, это важно и сильно шире конкретного дела: когда зарегистрированное право собственности ставится под сомнение задним числом, рынок начинает жить страхом судебной лотереи, и в первую очередь страдают обычные семьи и семьи участников СВО.
"Отдельного внимания заслуживает то, что Верховный суд сообщил о подготовке обзора судебной практики по подобным спорам. Обзор - не новая статья закона. Закон задает норму, но обзор фиксирует, как эту норму понимать и как судам ее применять в подобных спорах: какие обстоятельства считать значимыми, какие доказательства проверять, где проходит грань между реальным пороком воли и попыткой отменить сделку постфактум, каким способом защищать добросовестного покупателя", - добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что с появлением такого обзора у тех, кто уже прошел похожий спор и проиграл, появляется возможность вновь обратиться за судебной защитой в рамках предусмотренных процедур, ссылаясь на новую правовую позицию, а в делах, которые еще находятся в производстве, суды будут учитывать разъясненный ориентир при вынесении решений.
"В ситуациях, где спор дошел до судебной коллегии Верховного суда, проигравшая сторона сможет ставить вопрос о пересмотре в надзорном порядке в президиуме ВС, обосновывая свою позицию сформулированным подходом высшей инстанции. Для части людей это единственный реальный шанс вернуться в правовое поле и добиться восстановления нарушенных прав, когда последствия чужой мошеннической схемы переложили на добросовестного покупателя", - считает депутат.
По его мнению, отдельная задача такого обзора состоит в защите тех, кто покупает жилье для жизни и детей, включая семьи участников СВО: чтобы их сделки оценивались по единым критериям, а право собственности получало реальную судебную поддержку по всей стране.
"Для семей участников СВО это дает практический эффект уже на стадии текущих процессов: суды получают единый ориентир, снижается разброс решений от региона к региону. А тем, кто уже прошел инстанции по похожим историям, появляется возможность ставить вопрос о пересмотре в предусмотренных законом процедурах, ссылаясь на новую официальную правовую позицию и добиваясь проверки ранее принятых выводов. На фоне того, что правоохранительные органы регулярно предупреждают о схемах, нацеленных на участников СВО и их близких, единая судебная линия по сделкам с жильем становится способом защитить семьи именно правовыми средствами, в зале суда и в рамках закона", - заключил Гаврилов.
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаСергей ГавриловГосдума РФКПРФДело о квартире ДолинойОбщество
 
 
