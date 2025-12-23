В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обзор судебной практики Верховным судом РФ по делам, подобным делу Долиной-Лурье, позволит защитить участников СВО и их семьи, которые становятся пострадавшими в схемах с недвижимостью, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной , которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России . Верховный суд признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.

"Пострадавшими в схемах с недвижимостью все чаще оказываются семьи участников СВО: выплаты, жилищные сертификаты, ипотека, маткапитал, накопления часто сходятся в одну сделку, и любая ошибка тут оборачивается потерей самого базового актива. При этом спор о квартире решается по официальной процедуре: суд устанавливает факты, проверяет доказательства, оценивает добросовестность сторон, определяет последствия. Решение Верховного суда по резонансному спору вокруг квартиры Долиной и Лурье стало сигналом именно для таких ситуаций: высшая инстанция отменила акты нижестоящих судов, указала, что право собственности сохраняется за покупателем", - сказал Гаврилов

По его словам, это важно и сильно шире конкретного дела: когда зарегистрированное право собственности ставится под сомнение задним числом, рынок начинает жить страхом судебной лотереи, и в первую очередь страдают обычные семьи и семьи участников СВО.

"Отдельного внимания заслуживает то, что Верховный суд сообщил о подготовке обзора судебной практики по подобным спорам. Обзор - не новая статья закона. Закон задает норму, но обзор фиксирует, как эту норму понимать и как судам ее применять в подобных спорах: какие обстоятельства считать значимыми, какие доказательства проверять, где проходит грань между реальным пороком воли и попыткой отменить сделку постфактум, каким способом защищать добросовестного покупателя", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что с появлением такого обзора у тех, кто уже прошел похожий спор и проиграл, появляется возможность вновь обратиться за судебной защитой в рамках предусмотренных процедур, ссылаясь на новую правовую позицию, а в делах, которые еще находятся в производстве, суды будут учитывать разъясненный ориентир при вынесении решений.

"В ситуациях, где спор дошел до судебной коллегии Верховного суда, проигравшая сторона сможет ставить вопрос о пересмотре в надзорном порядке в президиуме ВС, обосновывая свою позицию сформулированным подходом высшей инстанции. Для части людей это единственный реальный шанс вернуться в правовое поле и добиться восстановления нарушенных прав, когда последствия чужой мошеннической схемы переложили на добросовестного покупателя", - считает депутат.

По его мнению, отдельная задача такого обзора состоит в защите тех, кто покупает жилье для жизни и детей, включая семьи участников СВО: чтобы их сделки оценивались по единым критериям, а право собственности получало реальную судебную поддержку по всей стране.