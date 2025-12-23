Рейтинг@Mail.ru
Госдума проведет заключительное пленарное заседание осенней сессии
23.12.2025
Госдума проведет заключительное пленарное заседание осенней сессии
Госдума проведет заключительное пленарное заседание осенней сессии
Депутаты Госдумы во вторник соберутся на заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором по традиции итоги работы подведут председатель Вячеслав...
Госдума проведет заключительное пленарное заседание осенней сессии

Госдума во вторник проведет итоговое пленарное заседание осенней сессии

Здание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник соберутся на заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором по традиции итоги работы подведут председатель Вячеслав Володин и руководители фракций.
Одним из важных законопроектов, который палата рассмотрит на заключительном заседании сессии, предлагается увеличить штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Согласно инициативе, за данное правонарушение должностные лица смогут быть оштрафованы на сумму до 150 тысяч рублей, а юрлица - до полумиллиона рублей.
В итоге в осеннюю сессию Госдума проведет 29 пленарных заседаний.
Бюджетный пакет законопроектов

В конце ноября Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%. Ключевые приоритеты бюджета - выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития. Был также утвержден бюджет Соцфонда России и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2026-2028 годы.
Также в ноябре депутаты проголосовали за установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Социальные законы и поддержка участников СВО

В ходе осенней сессии депутаты уделили большое внимание социальной сфере жизни граждан. Были приняты законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.
Также депутаты приняли закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Предусматривается, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку - например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Володин отмечал, что закон был принят в интересах детей, он будет способствовать не только решению проблемы дефицита рабочих кадров, но и вовлечению ребят в процесс обучения.
В декабре парламентарии расширили эксперимент по сдаче ОГЭ по двум предметам до 12 регионов. Изначально в эксперименте участвовали Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, теперь список был дополнен Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. При этом, как заявлял Володин, депутаты Госдумы рассчитывают на увеличение количества регионов в эксперименте.
Также Госдума приняла ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, в том числе был принят закон, которым предлагается защитить работников, вернувшихся со службы по мобилизации или из добровольческих формирований, от увольнения в случае болезни после окончания военной службы. В декабре поддержали введение норм, которыми предлагается дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.
Усиление наказаний для иноагентов

В ходе осенней сессии депутаты усилили ответственность для иноагенов за несоблюдение порядка их деятельности. Принятый закон отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье за нарушение порядка деятельности иностранного агента в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменяя его однократным нарушением. Уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Володин ранее отмечал, что усиление ответственности для иноагентов нужно для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.
Также был принят закон, который ужесточил налоговые условия для иноагентов, он ввел для них единую ставку НДФЛ в 30%. Были ужесточены меры контроля за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Володин отмечал, что такие нормы направлены на защиту России и безопасности её граждан.
В ноябре парламентарии приняли закон об усилении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности. Авторами инициативы выступили 419 депутатов. Принятым законом до 14 лет понижается возрастная планка ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления. Также предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.
Международное сотрудничество

В сентябре Володин посетил с рабочим визитом Белоруссию, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти, а также посетил с официальным визитом Вьетнам, где он встретился с президентом страны Лыонг Кыонгом, генеральным секретарем Коммунистической партии То Ламом и премьер-министром Фам Минь Тинем.
В осеннюю сессию Госдума также денонсировала соглашение между правительством России и правительством США об утилизации плутония, приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан, обращение о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, а также заявление в связи с эскалацией напряженности в Карибском море у границ Венесуэлы.
