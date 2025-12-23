Госдума проведет заключительное пленарное заседание осенней сессии

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник соберутся на заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором по традиции итоги работы подведут председатель Вячеслав Володин и руководители фракций.

Одним из важных законопроектов, который палата рассмотрит на заключительном заседании сессии, предлагается увеличить штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Согласно инициативе, за данное правонарушение должностные лица смогут быть оштрафованы на сумму до 150 тысяч рублей, а юрлица - до полумиллиона рублей.

В итоге в осеннюю сессию Госдума проведет 29 пленарных заседаний.

Бюджетный пакет законопроектов

В конце ноября Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%. Ключевые приоритеты бюджета - выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития. Был также утвержден бюджет Соцфонда России и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2026-2028 годы.

Также в ноябре депутаты проголосовали за установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.

Социальные законы и поддержка участников СВО

В ходе осенней сессии депутаты уделили большое внимание социальной сфере жизни граждан. Были приняты законы, предоставляющие социальные гарантии женщинам, имеющим звание "Мать-героиня", за рождение и воспитание более 10 детей. Так, матери-героини будут иметь льготы, аналогичные тем, которые предоставляются за звание Героя РФ и Героя Труда РФ.

Также депутаты приняли закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Предусматривается, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку - например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Володин отмечал, что закон был принят в интересах детей, он будет способствовать не только решению проблемы дефицита рабочих кадров, но и вовлечению ребят в процесс обучения.

Также Госдума приняла ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, в том числе был принят закон, которым предлагается защитить работников, вернувшихся со службы по мобилизации или из добровольческих формирований, от увольнения в случае болезни после окончания военной службы. В декабре поддержали введение норм, которыми предлагается дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.

Усиление наказаний для иноагентов

В ходе осенней сессии депутаты усилили ответственность для иноагенов за несоблюдение порядка их деятельности. Принятый закон отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье за нарушение порядка деятельности иностранного агента в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменяя его однократным нарушением. Уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Володин ранее отмечал, что усиление ответственности для иноагентов нужно для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.

Также был принят закон, который ужесточил налоговые условия для иноагентов, он ввел для них единую ставку НДФЛ в 30%. Были ужесточены меры контроля за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Володин отмечал, что такие нормы направлены на защиту России и безопасности её граждан.

В ноябре парламентарии приняли закон об усилении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной и террористической деятельности. Авторами инициативы выступили 419 депутатов. Принятым законом до 14 лет понижается возрастная планка ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления. Также предусматривается отмена сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

Международное сотрудничество

В сентябре Володин посетил с рабочим визитом Белоруссию , где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти, а также посетил с официальным визитом Вьетнам , где он встретился с президентом страны Лыонг Кыонгом, генеральным секретарем Коммунистической партии То Ламом и премьер-министром Фам Минь Тинем.