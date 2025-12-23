https://ria.ru/20251223/fulem-2063975193.html
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ
"Фулхэм" победил "Ноттингем Форест" в заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T01:08:00+03:00
2025-12-23T01:08:00+03:00
2025-12-23T01:08:00+03:00
футбол
спорт
рауль хименес
фулхэм
ноттингем форест
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2063975049_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_70570f64fcef23b336fad0d3a1b233e4.jpg
https://ria.ru/20251223/isak-2063972724.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2063975049_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_90e032392e56a92944f55e5e6e133f61.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, рауль хименес, фулхэм, ноттингем форест, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Рауль Хименес, Фулхэм, Ноттингем Форест, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ
Футболисты "Фулхэма" обыграли "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ