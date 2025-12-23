Рейтинг@Mail.ru
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ
23.12.2025
Футбол
 
01:08 23.12.2025
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ

Футболисты "Фулхэма" обыграли "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Фулхэм" победил "Ноттингем Форест" в заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Рауль Хименес (45+5, с пенальти).
Английская премьер-лига (АПЛ)
22 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Фулхэм
1 : 0
Ноттингем Форрест
45‎’‎ • Рауль Хименес (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Фулхэм" после 17 туров с 23 очками занимает 13-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Ноттингем Форест" (18 очков) идет 17-м.
Футбол Рауль Хименес Фулхэм Ноттингем Форест АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
