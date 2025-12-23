Рейтинг@Mail.ru
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 23.12.2025 (обновлено: 15:12 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/euroclear-2064094423.html
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими - РИА Новости, 23.12.2025
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:34:00+03:00
2025-12-23T15:12:00+03:00
euroclear
евразийский банк развития
национальный расчетный депозитарий (нрд)
россия
казахстан
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg
https://ria.ru/20251222/aktivy-2063798186.html
https://ria.ru/20251219/ekonomika-2063409137.html
https://ria.ru/20251221/makron-2063648847.html
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063105694.html
россия
казахстан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04db081b3795c125b0c8f81b4d29fd2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
euroclear, евразийский банк развития, национальный расчетный депозитарий (нрд), россия, казахстан, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, украина, в мире
Euroclear, Евразийский банк развития, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Россия, Казахстан, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Украина, В мире
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими

Euroclear разблокировал более $600 млн, заблокированных как счета РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.
"Условия были, чтобы эти средства (в случае разморозки. — Прим. ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 миллиона долларов более 600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", — рассказал он.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Euroclear поприветствовал решение ЕС не использовать российские активы
22 декабря, 12:05
Астана рассчитывает, что Euroclear в 2026-м разморозит еще 120 миллионов долларов, добавил Кенбеил.
Страны ЕС в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария — центрального в России. Euroclear тогда заблокировал счет, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития, принадлежащие Казахстану.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ попросил о закрытом процессе по Euroclear
19 декабря, 18:54

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Макрон в вопросе российских активов предал Мерца, пишет FT
21 декабря, 15:27
В декабре Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму более 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть активы. Регулятор пояснил, что действия депозитария нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год — 664,6 миллиарда.

В прошлую пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов для помощи Украине и решил предоставить ей кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
19 декабря, 08:37
 
EuroclearЕвразийский банк развитияНациональный расчетный депозитарий (НРД)РоссияКазахстанЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала