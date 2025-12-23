https://ria.ru/20251223/euroclear-2064094423.html
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими - РИА Новости, 23.12.2025
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:34:00+03:00
2025-12-23T14:34:00+03:00
2025-12-23T15:12:00+03:00
euroclear
евразийский банк развития
национальный расчетный депозитарий (нрд)
россия
казахстан
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg
https://ria.ru/20251222/aktivy-2063798186.html
https://ria.ru/20251219/ekonomika-2063409137.html
https://ria.ru/20251221/makron-2063648847.html
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063105694.html
россия
казахстан
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04db081b3795c125b0c8f81b4d29fd2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
euroclear, евразийский банк развития, национальный расчетный депозитарий (нрд), россия, казахстан, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, украина, в мире
Euroclear, Евразийский банк развития, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Россия, Казахстан, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Украина, В мире
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
Euroclear разблокировал более $600 млн, заблокированных как счета РФ
АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.
"Условия были, чтобы эти средства (в случае разморозки. — Прим. ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 миллиона долларов более 600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", — рассказал он.
Астана рассчитывает, что Euroclear
в 2026-м разморозит еще 120 миллионов долларов, добавил Кенбеил.
Страны ЕС в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария — центрального в России. Euroclear тогда заблокировал счет, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития, принадлежащие Казахстану.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В декабре Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму более 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть активы. Регулятор пояснил, что действия депозитария нанесли вред ЦБ
из-за невозможности распоряжаться средствами.
Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год — 664,6 миллиарда.
В прошлую пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов для помощи Украине и решил предоставить ей кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.