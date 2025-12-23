Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими

АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые считал российскими, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

"Условия были, чтобы эти средства (в случае разморозки. — Прим. ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал. В итоге с 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в 733 миллиона долларов более 600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты", — рассказал он.

Астана рассчитывает, что Euroclear в 2026-м разморозит еще 120 миллионов долларов, добавил Кенбеил.

Страны ЕС в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария — центрального в России. Euroclear тогда заблокировал счет, на котором были в том числе средства Евразийского банка развития , принадлежащие Казахстану.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear

Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В декабре Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму более 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть активы. Регулятор пояснил, что действия депозитария нанесли вред ЦБ из-за невозможности распоряжаться средствами.

Эта сумма эквивалентна 227,9 миллиарда долларов и составляет примерно треть ВВП Бельгии за прошлый год — 664,6 миллиарда.