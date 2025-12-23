ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Обвиненный в сексуальной эксплуатации финансист Джеффри Эпштейн имел поддельный австрийский паспорт, выяснило РИА Новости, ознакомившись с опубликованными минюстом США материалами по его делу.
В одном из документов, выложенных минюстом, присутствуют фотографии австрийского паспорта Эпштейна на имя родившегося в 1954 году в Вене менеджера Мариуса Фортельни. На основном развороте приклеена черно-белая фотография Эпштейна, которому на момент съемки было на вид около 30 лет. Примечательно, что в качестве места жительства в поддельном паспорте Эпштейна указан город Даммам в Саудовской Аравии.
Поддельный документ был якобы выдан в мае 1982 года, в качестве даты истечения его действия указан май 1987 года.
Тезка поддельной личности Эпштейна - уроженец Вены Мариус Фортельни, застройщик и основатель девелоперской компании Forte Development. Реальный Фортельни, как и альтер-эго Эпштейна, в 1980-е годы действительно жил и работал в Саудовской Аравии, после чего занимался строительным бизнесом в Нью-Йорке и Флориде. У Forte Development, в частности, есть проекты, реализованные в курортном городе Палм-Бич, где у Эпштейна был особняк.
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
21 декабря, 01:24
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.