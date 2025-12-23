https://ria.ru/20251223/epshteyn-2064200739.html
Эпштейн утверждал, что сокамерник пытался его убить
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн незадолго до своей смерти в тюрьме заявлял, что его пытался убить сокамерник, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Как следует из меморандума федеральной тюрьмы Нью-Йорка
, где содержался Эпштейн
, ночью 23 июля 2019 года финансист был найден в своей камере в бессознательном состоянии и с петлёй на шее. После этого Эпштейна перенесли на другой этаж и поместили под наблюдение.
"Во время наблюдения за заключённым Эпштейном, он сел на кровати и начал говорить мне, что, по его мнению, его сокамерник Тартальоне, Николас, номер 78514-054, пытался его убить. Заключённый Эпштейн также заявил, что его сокамерник пытался вымогать у него деньги, угрожая, что изобьёт его, если тот не заплатит. По его словам, это продолжается уже около недели", - говорится в документе.
Минюст США
во вторник опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна объемом более 10 гигабайт.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде
. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена
в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР
и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.