Наличные рубли нашли в сейфе Эпштейна

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Среди иностранных наличных, изъятых из сейфа обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна, было найдено 230 российских рублей, выяснило РИА Новости.
На одном из изображений, опубликованных во вторник, показаны изъятые из сейфа Эпштейна наличные. Среди них три купюры по 10 рублей и две - по 100 рублей.
Также на фото присутствуют 6 купюр по 100 евро, 640 шведских крон купюрами по 50 и 20 крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.
Кроме того, согласно опубликованным документам, следователи нашли более 72 тысяч долларов наличными и 48 бриллиантов.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
