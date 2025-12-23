Рейтинг@Mail.ru
Наличные рубли нашли в сейфе Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/epshteyn-2064178223.html
Наличные рубли нашли в сейфе Эпштейна
Наличные рубли нашли в сейфе Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
Наличные рубли нашли в сейфе Эпштейна
Среди иностранных наличных, изъятых из сейфа обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна, было найдено 230 российских рублей, выяснило... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:54:00+03:00
2025-12-23T19:54:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
билл клинтон
фбр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20251221/ssha-2063583977.html
https://ria.ru/20251220/epshteyn-2063460506.html
https://ria.ru/20251218/epshteyn-2063060272.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, билл клинтон, фбр, в мире
США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон, ФБР, В мире
Наличные рубли нашли в сейфе Эпштейна

Власти США нашли наличные рубли в сейфе Эпштейна

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Среди иностранных наличных, изъятых из сейфа обвиненного в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна, было найдено 230 российских рублей, выяснило РИА Новости.
Ранее во вторник минюст США опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна общим объемом свыше 10 гигабайт. В новой публикации содержатся 10 595 PDF-документов, 419 видеозаписей, 21 таблица Excel и четыре аудиофайла.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
21 декабря, 01:24
На одном из изображений, опубликованных во вторник, показаны изъятые из сейфа Эпштейна наличные. Среди них три купюры по 10 рублей и две - по 100 рублей.
Также на фото присутствуют 6 купюр по 100 евро, 640 шведских крон купюрами по 50 и 20 крон, 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.
Кроме того, согласно опубликованным документам, следователи нашли более 72 тысяч долларов наличными и 48 бриллиантов.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото экс-президента Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В США опубликовали фото Эпштейна с чеком от Трампа на 22,5 тысячи долларов
20 декабря, 03:45
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Билла Гейтс на острове Эпштейна - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В США опубликовали фото Гейтса с молодыми девушками по делу Эпштейна
18 декабря, 22:03
 
СШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнБилл КлинтонФБРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала