ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Неназванная 15-летняя девочка, подыскивавшая жертв для скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, раскрыла предпочтения сексуального преступника - худые несовершеннолетние блондинки маленького роста, не в почете - темнокожие, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы американского министерства юстиции.

В одном из документов приводятся показания спецагента ФБР : в нем он пересказывает историю о 15-летней девочке, которая подыскивала новых жертв для Эпштейна . За работу тот платил ей 300 долларов.

Несовершеннолетняя раскрыла предпочтения преступника - "худые, привлекательные блондинки". Не нравились ему, однако, темнокожие - те его "не интересовали". Когда вербовщица привела Эпштейну темнокожую, он "не захотел, чтобы она делала ему массаж", но все равно ей заплатил, сказав, что он не расист.

Эпштейн, как раскрыто в документах, предпочитал девочек (младше 18 лет) маленького роста.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.