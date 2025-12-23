Рейтинг@Mail.ru
Несовершеннолетняя вербовщица Эпштейна раскрыла его отношение к темнокожим - РИА Новости, 23.12.2025
19:34 23.12.2025
Несовершеннолетняя вербовщица Эпштейна раскрыла его отношение к темнокожим
Несовершеннолетняя вербовщица Эпштейна раскрыла его отношение к темнокожим
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, ФБР
Несовершеннолетняя вербовщица Эпштейна раскрыла его отношение к темнокожим

15-летняя вербовщица Эпштейна раскрыла, что его не интересовали темнокожие

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Неназванная 15-летняя девочка, подыскивавшая жертв для скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, раскрыла предпочтения сексуального преступника - худые несовершеннолетние блондинки маленького роста, не в почете - темнокожие, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы американского министерства юстиции.
В одном из документов приводятся показания спецагента ФБР: в нем он пересказывает историю о 15-летней девочке, которая подыскивала новых жертв для Эпштейна. За работу тот платил ей 300 долларов.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
21 декабря, 01:24
Несовершеннолетняя раскрыла предпочтения преступника - "худые, привлекательные блондинки". Не нравились ему, однако, темнокожие - те его "не интересовали". Когда вербовщица привела Эпштейну темнокожую, он "не захотел, чтобы она делала ему массаж", но все равно ей заплатил, сказав, что он не расист.
Эпштейн, как раскрыто в документах, предпочитал девочек (младше 18 лет) маленького роста.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В США опубликовали фото Клинтона с девушками по делу Эпштейна
20 декабря, 01:24
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнФБР
 
 
