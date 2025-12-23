Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. ФБР в 2020 году получило неподтвержденное заявление, обвиняющее президента США Дональда Трампа и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они якобы вместе изнасиловали женщину, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

В 2020 году на "горячую линию" ФБР поступил телефонный звонок от мужчины, передавшего содержание давнего разговора с одной из предполагаемых жертв Эпштейна , в ходе которого Эпштейн и Трамп были обвинены в изнасиловании.

"(Закрашено - ред.) ответила, что 'Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном'. (Закрашено - ред.) упомянула, что некая девушка с необычным именем 'отвела меня в роскошный отель или здание, так это и произошло'", - говорится в документе о приеме информации ФБР, опубликованном минюстом США среди материалов по делу Эпштейна.

Мужчина якобы посоветовал возможной пострадавшей обратиться в полицию, что она позднее и сделала. Через какое-то время он узнал, что она якобы совершила самоубийство.

Ранее РИА Новости сообщало о том, что минюст США во вторник опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна объемом более 10 гигабайт. Министерство уже заявило, что часть опубликованных новых файлов содержит ложные и сенсационные утверждения против Трампа, которые были переданы в ФБР незадолго до выборов 2020 года.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.