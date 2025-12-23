Рейтинг@Mail.ru
Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 23.12.2025 (обновлено: 19:00 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/epshteyn-2064164795.html
Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании
Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании - РИА Новости, 23.12.2025
Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании
ФБР в 2020 году получило неподтвержденное заявление, обвиняющее президента США Дональда Трампа и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в том, что... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:58:00+03:00
2025-12-23T19:00:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029874328_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_c35fb42f834992437f7f8a6a4ab459bd.jpg
https://ria.ru/20251223/epshteyn-2064109166.html
https://ria.ru/20251223/klinton-2063982174.html
https://ria.ru/20251220/epshteyn-2063551624.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029874328_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6cef1c225341f10f3e8774339d7e2a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, ФБР
Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании

Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании по делу Эпштейна

© AP Photo / Thomas KrychПлакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. ФБР в 2020 году получило неподтвержденное заявление, обвиняющее президента США Дональда Трампа и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они якобы вместе изнасиловали женщину, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В 2020 году на "горячую линию" ФБР поступил телефонный звонок от мужчины, передавшего содержание давнего разговора с одной из предполагаемых жертв Эпштейна, в ходе которого Эпштейн и Трамп были обвинены в изнасиловании.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Минюст США вновь выложил фейковое видео "самоубийства" Эпштейна
Вчера, 15:39
"(Закрашено - ред.) ответила, что 'Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном'. (Закрашено - ред.) упомянула, что некая девушка с необычным именем 'отвела меня в роскошный отель или здание, так это и произошло'", - говорится в документе о приеме информации ФБР, опубликованном минюстом США среди материалов по делу Эпштейна.
Мужчина якобы посоветовал возможной пострадавшей обратиться в полицию, что она позднее и сделала. Через какое-то время он узнал, что она якобы совершила самоубийство.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что минюст США во вторник опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна объемом более 10 гигабайт. Министерство уже заявило, что часть опубликованных новых файлов содержит ложные и сенсационные утверждения против Трампа, которые были переданы в ФБР незадолго до выборов 2020 года.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трампу не понравилось наличие фото Клинтона в материалах по делу Эпштейна
Вчера, 02:36
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Более 500 страниц документов по делу Эпштейна полностью закрашены, пишутCBS
20 декабря, 18:22
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала