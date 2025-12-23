Трамп летал на самолете Эпштейна чаще, чем сообщалось

В частности, в документе говорится, что будущий президент США указан как пассажир как минимум на восьми рейсах в период с 1993 по 1996 год, включая по меньшей мере четыре рейса, на которых также присутствовала Максвелл.

"Указано, что в разное время он летал, среди прочих, с Марлой Мейплз, своей дочерью Тиффани и сыном Эриком. На одном из рейсов в 1993 году единственными пассажирами были он и Эпштейн; на другом — только Эпштейн, Трамп и на тот момент 20-летняя (девушка - ред.). На ещё двух рейсах двумя пассажирами соответственно были женщины, которые могли бы выступать потенциальными свидетелями по делу Максвелл", - говорится в письме.