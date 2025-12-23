Рейтинг@Mail.ru
Трамп летал на самолете Эпштейна чаще, чем сообщалось
18:35 23.12.2025
Трамп летал на самолете Эпштейна чаще, чем сообщалось
Президент США Дональд Трамп летал на самолете скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна намного чаще, чем сообщалось ранее, следует из документов в... РИА Новости, 23.12.2025
© AP Photo / Thomas KrychПлакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп летал на самолете скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна намного чаще, чем сообщалось ранее, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Минюст США во вторник опубликовал более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна объемом более 10 гигабайт.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Минюст США опубликовал новые материалы по делу Эпштейна
Вчера, 13:02
"Полученные нами вчера данные полетных записей показывают: Дональд Трамп летал на частном самолёте Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее (или чем нам было известно), в том числе в период, который мы бы рассматривали в рамках возможного обвинения по делу (сообщницы Эпштейна Гислейн - ред.) Максвелл", - говорится в электронном письме с пометкой "полётные записи Эпштейна".
В частности, в документе говорится, что будущий президент США указан как пассажир как минимум на восьми рейсах в период с 1993 по 1996 год, включая по меньшей мере четыре рейса, на которых также присутствовала Максвелл.
"Указано, что в разное время он летал, среди прочих, с Марлой Мейплз, своей дочерью Тиффани и сыном Эриком. На одном из рейсов в 1993 году единственными пассажирами были он и Эпштейн; на другом — только Эпштейн, Трамп и на тот момент 20-летняя (девушка - ред.). На ещё двух рейсах двумя пассажирами соответственно были женщины, которые могли бы выступать потенциальными свидетелями по делу Максвелл", - говорится в письме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа
20 декабря, 02:31
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Фото покойного финансиста Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В США опубликовали фото голого Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа
13 декабря, 09:23
 
Заголовок открываемого материала