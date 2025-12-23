Трамп летал на самолете Эпштейна чаще, чем сообщалось

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп летал на самолете скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна намного чаще, чем сообщалось ранее, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Полученные нами вчера данные полетных записей показывают: Дональд Трамп летал на частном самолёте Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее (или чем нам было известно), в том числе в период, который мы бы рассматривали в рамках возможного обвинения по делу (сообщницы Эпштейна Гислейн - ред.) Максвелл", - говорится в электронном письме с пометкой "полётные записи Эпштейна".
В частности, в документе говорится, что будущий президент США указан как пассажир как минимум на восьми рейсах в период с 1993 по 1996 год, включая по меньшей мере четыре рейса, на которых также присутствовала Максвелл.
"Указано, что в разное время он летал, среди прочих, с Марлой Мейплз, своей дочерью Тиффани и сыном Эриком. На одном из рейсов в 1993 году единственными пассажирами были он и Эпштейн; на другом — только Эпштейн, Трамп и на тот момент 20-летняя (девушка - ред.). На ещё двух рейсах двумя пассажирами соответственно были женщины, которые могли бы выступать потенциальными свидетелями по делу Максвелл", - говорится в письме.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
