Минюст США вновь выложил фейковое видео "самоубийства" Эпштейна - РИА Новости, 23.12.2025
15:39 23.12.2025
Минюст США вновь выложил фейковое видео "самоубийства" Эпштейна
Министерство юстиции США в новой публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна снова разместило видео, которое ранее уже признавалось фейком и было... РИА Новости, 23.12.2025
Минюст США вновь выложил фейковое видео "самоубийства" Эпштейна

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США в новой публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна снова разместило видео, которое ранее уже признавалось фейком и было удалено с сайта ведомства, выяснило РИА Новости.
В этот вторник ролик оказался в новом массиве материалов DataSet 8. Это 12-секундное компьютерное видео, на котором мужчина с седыми волосами в оранжевой тюремной форме стоит на коленях у койки в камере и резко дергает головой. На записи указан таймкод - 4.29 утра 10 августа 2019 года, за два часа до того, как Эпштейна нашли мертвым в камере тюрьмы на Манхэттене.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Более 500 страниц документов по делу Эпштейна полностью закрашены, пишутCBS
20 декабря, 18:22
Ранее в понедельник это же видео уже публиковалось на сайте минюста в составе предыдущей выгрузки документов - без каких-либо пояснений. Тогда ролик вызвал резонанс в сети, после чего американские СМИ сообщили, что запись не имеет отношения к реальным событиям. Вскоре видео убрали с сайта ведомства.
Как выяснило РИА Новости, в новом пакете документов запись вновь доступна, но уже с сопроводительным письмом. В нем неизвестный отправитель сообщает следователям, что получил видео из анонимного источника, и прямо спрашивает, является ли оно подлинным.
Представитель администрации Дональда Трампа ранее подтвердил газете New York Post, что запись является фейковой и на протяжении нескольких лет находилась в открытом доступе на YouTube.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
21 декабря, 01:24
 
