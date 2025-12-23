МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Непреклонность Владимира Зеленского в вопросе территорий способствует сближению России и США, написал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину", — говорится в публикации.
"Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что экономическое сотрудничество между двумя странами уже активно обсуждается. При этом в будущем будут рассматриваться стратегические вопросы безопасности, считает автор.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на прошлой неделе заявил, что разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам в Майами. В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали Уиткофф и Кушнер — 2 декабря Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов. По словам главы государства, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на прошлой неделе заявил, что разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам в Майами. В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали Уиткофф и Кушнер — 2 декабря Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов. По словам главы государства, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.