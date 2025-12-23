Венесуэле и США нужен диалог, заявил кандидат на пост генсека ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - РИА Новости. Венесуэле и США нужен диалог, ООН должна ему способствовать, сообщил журналистам кандидат на пост генсекретаря ООН Рафаэль Гросси.
"(Венесуэле и США - ред.) необходим диалог, а ООН его не обеспечивает. Поэтому важно новое руководство ООН, которое могло бы способствовать этому диалогу. Это очень важно", - сказал Гросси, выражая свое мнение по ситуации в Карибском море как кандидат на пост генсекретаря ООН.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.