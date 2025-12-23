Абдулмуслимов: Дагестан – уникальный регион на карте России

Республика Дагестан продолжает усиливать свои позиции в разных отраслях. Регион стал одним из важных звеньев торгового пути "Север-Юг", в нем реализуется несколько важных инвестиционных проектов в промышленной сфере. Да и поток туристов в республику растет: люди продолжают ехать в регион за неповторимыми видами, гастрономическими изысками и просто для того, чтобы узнать что-то новое об одном из самых древних мест на карте России (древнейший город страны – Дербент – находится именно в Дагестане). О том, каких успехов добился регион за этот год, в интервью РИА Новости рассказал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

– Абдулмуслим Мухудинович, надо признать, что Республика Дагестан все сильнее укрепляет свои позиции на экономической карте России, становясь не просто туристической Меккой, но и стратегически значимым транспортным узлом, одним из ключевых звеньев торгового пути "Север-Юг". Год назад мы с вами уже подводили итоги года и говорили о планах, что из них удалось реализовать и каким 2025 год в целом стал для экономики Дагестана?

– 2025 год можно охарактеризовать как год закрепления положительных тенденций, которые наблюдаются в республике в последние годы, и вы совершенно справедливо обозначили ключевые направления, стоящие в основе реализуемых нами проектов и программ, включая развитие туризма, внешнеэкономичеcкой деятельности, торговых отношений и так далее. Под эти цели мы строим инфраструктуру, расширяем производственные мощности предприятий, создаем рабочие места, работаем над инвестиционной привлекательностью и улучшением условий для бизнеса. Все задачи прописаны нами в принятой Стратегии развития республики до 2030 года.

Если говорить в целом, по оценке за текущий год ожидается сохранение положительной динамики по основным показателям социально-экономического развития. В отраслевом разрезе по итогам 10 месяцев стабильный рост у нас по таким направлениям, как: производство продукции сельского хозяйства – на 2%; объем выполненных строительных работ – на 2,6%; объем платных услуг населению – на 2,9%; оборот розничной торговли – на 0,3%. Инвестиции в основной капитал в первом полугодии выросли более чем на 20%, ожидаем сохранении динамики и по году.

По оценке за 2025 год ожидается на 3,1% рост валового регионального продукта, который уже в прошлом году превысил показатель в один триллион рублей.

Вы уже знаете, что определенными драйверами развития нашей экономики становятся "прорывные" проекты, реализуемые под личным контролем главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова. Это шесть "прорывных" проектов, предусматривающих развитие Каспийского, плодоовощного, стекольного и транспортно-логистического кластеров, а также реализацию проекта "Город обувщиков" и строительство Новолакской ветровой электростанции. Конечная реализация проектов общей стоимостью порядка 584,2 миллиарда рублей предусматривает создание 20,8 тысячи рабочих мест.

За девять месяцев текущего года на реализацию "прорывных" проектов привлечено 29,3 миллиарда рублей и создано 886 рабочих мест. В целом с начала реализации проектов привлечено 83,5 миллиарда рублей, создано 3202 рабочих места. В декабре текущего года введена в эксплуатацию первая очередь Новолакской ВЭС, запущена 61 ветроэнергетическая установка. Вторая очередь по проекту будет введена в 2026 году.

– Какова ситуация в промышленном секторе? Удалось реализовать новые проекты?

– Из крупнейших макросекторов промышленности достаточно сильные результаты продемонстрировала обрабатывающая отрасль. За три квартала объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в обрабатывающих отраслях производства составил 49,2 миллиарда рублей или 114,4%. Вырос объем налоговых платежей в сфере промышленности, по итогам десяти месяцев составив 15 миллиардов рублей или 113,6% к аналогичному периоду 2024 года.

Что касается конкретных проектов, в этом году при поддержке правительства республики реализованы три значимых для республики инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций порядка 12,7 миллиарда рублей. Один из них – проект по модернизации и расширению цеха для производства стеклотары, отвечающей евростандартам, ООО "Дагестан Стекло Тара", в рамках которого запущены две производственные линии по производству облегченной стеклянной тары с повышенной прочностью, востребованной в пищевой промышленности, что обеспечит замещение импортируемой стеклотары. Инициатор проекта воспользовался льготным займом федерального Фонда развития промышленности. Другой проект – по строительству индустриального стройкомплекса "Каспийск" ООО "РОВНА", в рамках которого завершено возведение комплекса заводов по производству строительной извести, сухих строительных смесей и изделий из ячеистого бетона. В ноябре состоялся запуск первого этапа проекта по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров Ozon площадью 55 тысяч квадратных метров.

Кстати, торговля является одной из основ экономики Дагестана, занимая второе место в структуре валового регионального продукта с долей 15,7%. Онлайн-торговля в первом полугодии в Дагестане выросла на 89,5%, объемы достигли 38,1 миллиарда рублей. В республике работает свыше 2000 пунктов выдачи маркетплейсов.

В 2026-2028 годах года в промышленности планируется реализация трех крупных инвестиционных проектов на общую сумму 5,1 миллиарда рублей. Это организация производства листового стекла с мягким покрытием, расширение производства керамогранитной плитки и создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета.

– Дагестанская баранина, урбеч с медом и горный чай стали настоящими брендами республики. Чем порадовали в этом году труженики сельского хозяйства?

– Вы, конечно, уже знаете, что развитие АПК – одна из моих любимых тем. Аграрный сектор экономики является ключевой сферой народно-хозяйственного комплекса республики, от развития которого во многом зависит благосостояние подавляющей части населения. Дагестан располагает огромным аграрным потенциалом, чему свидетельствуют лидирующие позиции среди субъектов России по производству основных видов сельхозпродукции – овощей, винограда, риса, плодов, баранины, шерсти. В свете поставленной президентом России Владимиром Путиным перед российским агропромом задачей по увеличению объёмов сельхозпроизводства не менее чем на 25% к 2030 году, по итогам 2024 года по темпам роста Дагестан вошел в десятку лидеров среди регионов России с показателем в 106,1%, и данный результат стал самым высоким за последнее десятилетие, а общий объем продукции сельского хозяйства превысил 253 миллиарда рублей. Положительная динамика развития АПК наблюдается и в текущем году: рассчитываем, что по итогам года объем валовой продукции перевалит за 260 миллиардов рублей.

Анализируя итоги развития отрасли, с уверенностью можно говорить о положительной динамике основных показателей: это и посевные площади, и поголовье сельхозживотных, а соответственно, и объемов производства продукции животноводства и растениеводства. В 2025 году в целях повышения уровня переработки сельхозпродукции за счет внебюджетных инвестиций и средств господдержки созданы новые и модернизированы действующие предприятия по переработке мяса, молока и риса. Это позволило увеличить мощности по переработке мяса на 28 тонн на смену, молока – на 48 тонн на смену, доведены мощности по переработке риса до 360 тонн на смену.

За последние годы в республике заметно нарастили мощности хранения плодоовощной продукции. Мощность современных хранилищ плодоовощной продукции в республике с 2020 года увеличилась более чем в 3 раза – с 17 до 56,4 тысяч тонн. За счет реализации новых инвестпроектов по строительству плодоовощехранилищ рассчитываем по итогам 2027 года увеличить мощности хранения до 70 тыс. тонн, а по итогам 2030 года – до 100 тыс. тонн, что позволит в значительной степени снять проблемы агрологистики республики. Среди крупных проектов могу отметить ООО "Полоса" в Сулейман-Стальском районе, ООО "Анжелина" в Дербентском районе, КФХ "Сад" в Магарамкентском районе.

Дагестан является одним из исторических центров развития виноградарства и виноделия. Несмотря на то, что уборка винограда нынешнего сезона в сентябре осложнилась проливными дождями в виноградарских районах республики, нам удалось добиться небольшого роста объема валового сбора винограда по сравнению с прошлым годом. В целом аграрии собрали 302,1 тысячи тонн солнечной ягоды (301 тысяч тонн – в 2024 году). Из общего объема переработано 241 тысяч тонн винограда, что на 7 тысяч тонн превышает уровень переработки прошлого года. В 2026 году планируем осуществить закладу виноградников на площади не менее 800 гектаров.

Также планируется завершить разработку двух инвестиционных проектов по строительству виноградохранилищ мощностью не менее 1000 тонн в Дербентском районе – "Агрофирма Татляр" и в Каякентском – СПОК "Краснопартизанский", реализация которых позволит нарастить мощности по хранению винограда и в значительной степени снять проблемы агрологистики.

Развивается в Дагестане новое направление, связывающее аграрный и туристический секторы – энотуризм. Крупные производители, такие как "Кизлярский коньячный завод", "Дербентский коньячный комбинат", "Дербент вино", ВКЗ "Избербашский" на своих предприятиях проводят экскурсии для туристов. В 2024 году предприятия в качестве туристов посетило 25 тысяч человек, а за 10 месяцев текущего года – 30 тысяч человек.

Еще один интересный факт: силами ООО "Дербент вино" ведется работа по организации туристической локации на объекте "Воронцовские подвалы", которые являются достопримечательностями села Геджух Дербентского района республики. Они представляют собой винные подвалы, построенные уникальным способом в 60-х годах 19 века по указанию графа Воронцова-Дашкевича. Данный объект по инициативе республиканского Комитета по виноградарству включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

– В продолжение темы туризма. Дагестан в последние годы бьет рекорды по количеству отдыхающих. Что сделано на уровне властей для развития этой отрасли?

– Рост туристического интереса к Дагестану, умноженный на результаты нашей работы по продвижению региона и созданию благоприятных условий для приема туристов, приносит хорошие результаты. Объем услуг туристской индустрии за 10 месяцев этого года вырос на 2,7 миллиарда рублей, достигнув 20,5 миллиарда рублей. В республике растет количество средств размещений, за неполный текущий год – на 57 единиц.

В текущем году наш республиканский Минтуризма активно поработал с федеральными органами исполнительной власти в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В Минэкономразвития России были направлены 36 заявок на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на 2025-2027 года. По 11 проектам на общую сумму 1,3 миллиарда нас поддержали. Кроме того, в рамках направленной заявки по единой субсидии мы еще дополнительно получили на 2025-2027 годы порядка 274 миллионов рублей. В реестр маршрутной сети республики включено 172 туристских маршрута, реализуемых туроператорскими компаниями, в том числе национальный турмаршрут "Легенды Дагестана".

Как вы знаете, продолжается работа по развитию особой экономической зоны в Дербентском районе. В рамках первого этапа определена территория площадью 411 гектаров, в создании обеспечивающей инфраструктуры участвует АО "КАВКАЗ.РФ", финансирование заложено по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство". Продолжается активная работа по реализации стратегического прорывного проекта "Каспийский прибрежный кластер", в рамках которого запланировано строительство 28 гостиниц, нескольких аквапарков и всероссийского детского центра.

По поручению главы региона Сергея Меликова на развитие отрасли выделяем средства и из республиканского бюджета. В этом году 9 муниципальных образований получили субсидии в общей сумме почти 60 миллионов рублей на реализацию проектов благоустройства популярных туристических локаций. Например, благоустроены пешеходная туристическая тропа вдоль крепостной стены до башни в села Гуниб и смотровая площадка в Сулейман-Стальском районе, в Хунзахском районе завершено благоустройство вокруг водопада Тобот и "Каменной чаши", завершается строительство информационного центра в Махачкале.

– Под развитие туризма, да и в целом, для комфорта жителей такой большой республики, безусловно необходимо создавать комфортную транспортную инфраструктуру. Как развивался транспорт в этом году?

– Республика Дагестан является одним из немногих регионов Российской Федерации, где получили развитие практически все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, морской, воздушный, трубопроводный. За счет участия в ряде федеральных проектов и программ нам удалось значительно обновить махачкалинский парк общественного транспорта. За три года 176 новых автобусов большого и среднего класса начали обслуживание муниципальных маршрутов Махачкалы.

Динамично и по всем направлениям развивается наш стратегический объект – международный аэропорт "Уйташ". За период с 2020 по 2024 годы количество обслуженных пассажиров увеличилось с 1,4 до 2,9 миллиона человек, то есть увеличилось в 2,1 раза. В настоящее время реализуется второй этап реконструкции аэропорта со строительством новой бетонной искусственной взлетной посадочной полосы размером 3200x45 м, расширением перрона с увеличением мест стоянок до 16, и других систем обслуживания и эксплуатации. В настоящее время прорабатывается вопрос об открытии авиасообщения Махачкала – Тегеран (Иран) и Махачкала – Тбилиси (Грузия). Данное направление взаимодействия является перспективным и способно в дальнейшем развивать смежные отрасли, в том числе международную торговлю и туризм.

Еще одним стратегическим связующим звеном транспортной системы Юга России с государствами Средней Азии, Закавказья и Ираном является АО "Махачкалинский морской торговый порт". За 10 месяцев 2025 году объем перевалки грузов в порту увеличился на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2 322,9 тысячи тонн, в том числе грузоперевалка сухогрузов – 771,9 тысячи тонн (125,8%) и нефтеналивных грузов 1 551 тысячи тонн (104,5%). Через Республику Дагестан проходит большая часть грузопотока Каспийского региона. Около 55% грузов идет через порт Махачкала.

В рамках развития пригородного сообщения железнодорожным транспортом в 2024 году в республике обновлен подвижной состав пригородных поездов, в настоящее время эксплуатируется четыре новых электропоезда с шестивагонным составом, которые курсируют на участке Хасавюрт – Махачкала – Дербент. Новые поезда, оборудованные системами микроклимата салона, экологически чистыми туалетными комнатами, адаптированные для посадки и проезда маломобильных групп населения, в полной мере соответствуют актуальным требованиям к комфорту и безопасности поездки. За 10 месяцев пассажирооборот на железном транспорте составил 231,7 миллиона пассажиро-километров, что на 26,1% больше аналогичного периода 2024 года, грузооборот – 4513,3 тысячи тоннокилометров или 95,1% к уровню аналогичного периода прошлого года. Перевезено 2,34 миллиона пассажиров (134,6%), в том числе по пригородным железнодорожным перевозкам – 1,78 миллиона человек (140,4%).

Что касается МТК "Север-Юг", в целях его развития в республике активно решаются вопросы проектирования и строительства участков федеральных дорог в обход городов Хасавюрт, Дербент и Махачкала, а также капитального ремонта наиболее загруженных участков ФАД Р-217 "Кавказ" с переводом в четырехполосную проезжую часть и разделением транспортных потоков. По обходу города Хасавюрт хорошими темпами ведутся дорожно-строительные работы, первые 9 километров дороги уже введены в эксплуатацию. По обходу города Дербент подписаны государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, ведутся подготовительные работы. По северному обходу города Махачкала подписан государственный контракт на подготовку проектной документации, проектно-сметная документация находится на рассмотрении в ФАУ "Главгосэкспертиза России".

– Развитие транспортного комплекса Дагестана благоприятствует расширению внешнеэкономических связей регионов России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Вы много ездили в этом году и принимали гостей, какие достижения назовете ключевыми?

– Для начала хочу отметить, что 2025 год в международном плане ознаменовался для нас важнейшими событиями. В июне состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Дагестан в МИДе России с участием министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и главы Республики Дагестан Сергея Меликова. Презентацию Дагестана посетили свыше 80 послов и делегатов посольств из более чем 60 государств. В октябре мы приняли на своей площадке Второй международный форум "Устойчивое развитие горных территорий", в котором приняли участие гости из 12 стран мира. Подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Дагестан и Международным форумом стран БРИКС.

Среди конкретных достижений, конечно, отмечу подписание экспортного контракта между дагестанским производителем ЗАО "Сепаратор" и белорусским предприятием ООО "Ивигар-Трейд" на поставку сепараторов для производства и переработки молочной продукции, а также соглашение о сотрудничестве между дагестанским предприятием ООО "Кавказская шерсть" и белорусским ОАО "Камволь", предусматривающим производство тканей и швейных изделий из дагестанского сырья. Подписано соглашение между Республикой Дагестан и представителями азербайджанской компании "ISFA" о закладке оливкового сада площадью 50 гектаров и строительстве завода по производству оливкового масла. Отправили первую партию риса на пробу в Султанат Оман.

– По итогам прошлых лет Дагестан становился лидером среди субъектов страны по числу построенных социальных объектов. С учетом демографических особенностей региона, этот вопрос всегда в повестке. Какие успехи в строительстве в уходящем году?

– Нами был проведен анализ ситуации с нехваткой социальных объектов в муниципальных образованиях, на основании которого мы определяем приоритетность строительства школ и детских садов в том или ином муниципальном образовании. В этом году открыли 14 новых школ и 5 детских садов. Продолжается строительство еще 19 общеобразовательных учреждений на 10200 ученических мест и 12 детских садов на 2098 мест.

Одним из приоритетов нашей государственной политики является охрана репродуктивного здоровья, улучшение основных демографических показателей. Что касается рождаемости, в регионе действительно продолжается демографический рост, за 10 месяцев 2025 года родилось 36 085 младенцев, тогда как за аналогичный период прошлого года – 35 912.

Буквально на днях подписал постановление правительства об утверждении региональной программы "Охрана материнства и детства", которая предусматривает комплекс мер по повышению качества и доступности медицинской помощи, снижение младенческой, детской и материнской смертности и так далее. К примеру, в 2026 году по нацпроекту "Семья" планируется создать три новые женские консультации, на что выделено 347,3 миллиона рублей, еще более 200 миллионов рублей направим на оснащение медицинскими изделиями нашего Перинатального центра.

– Знаем, что вы уже несколько раз посещали подшефный Дагестану Михайловский район Запорожской области. Как Дагестан помогает в восстановлении новых территорий?

– Не раз говорил, Михайловский округ мы воспринимаем как наш 53-й муниципалитет Дагестана, а Запорожская область – наш братский регион. Вы хорошо знаете, как глава Дагестана Сергея Алимович Меликов трепетно относится к вопросам поддержки участников специальной военной операции и оказанию помощи новым регионам. Поэтому здесь все идет под строгим контролем, без сбоев. В этом году Минстроем России для нас был утвержден план работ, предусматривающий ремонтно-восстановительные работы на 24 объектах, в том числе это школы, дома культуры, многоэтажки, объекты водоснабжения. Еще десятки объектов запланированы на 2026 год. Хочу отметить, что из нашей республики в Запорожскую область на работу уехало много дагестанцев – это квалифицированные врачи, учителя, спасатели. Мы очень гордимся их вкладом в наше общее государственное дело!

– Абдулмуслим Мухудинович, один нетривиальный вопрос. Каким Дагестан будет через, скажем, 20-30 лет? Ваш прогноз.

– Это интересный вопрос. С учетом тех планов, что поставлены на перспективу до 2030 года и на перспективу до 2035 года, то уже через двадцать лет я вижу Дагестан процветающим регионом с развитой экономикой, сильной инфраструктурой и высоким уровнем жизни населения. Уверен, что это будет территория, где современные технологии гармонично сочетаются с традициями и культурой нашего многонационального народа, обеспечивая комфорт и местным жителям, и гостям республики. Надеюсь, удастся значительно улучшить связь между городами и районами, возможно – начать строительство города-спутника рядом с Махачкалой для разгрузки нашей столицы.

Еще одна моя мечта – открытие прямых границ России через Дагестан по всем видам транспорта с Азербайджаном и Грузией. Думаю, что к тому времени и наша энергетика станет экологически чистой и эффективной благодаря внедряемым сегодня возобновляемым источникам энергии. Все это реально с учетом той большой работы, которую сегодня проводит руководство республики при поддержке федеральных властей.