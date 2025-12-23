В Черкассах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Новый взрыв прогремел во вторник в Черкассах на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник этот же телеканал сообщал о взрыве на окраине Черкасс.
"В Черкассах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога. Она также объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
