Украинский БПЛА сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС

ВОРОНЕЖ, 23 дек — РИА Новости. Российские военные сбили дрон ВСУ рядом с Нововоронежем, где находится АЭС, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на подлете к городу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев заявил об отбое угрозы удара БПЛА в Нововоронеже, режим опасности в регионе сохраняется.
Утром над Воронежской областью сбили один беспилотник.
Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон, в 45 километрах южнее Воронежа. Эта станция — крупнейший поставщик электроэнергии в регионе.
В предыдущий раз ВСУ пытались атаковать объект дронами в ноябре. Как отмечал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, вскоре последствия удара устранили.
В ответ на подобные атаки российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18