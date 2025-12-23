Украинский БПЛА сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС

"Дежурными силами ПВО на подлете к городу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев заявил об отбое угрозы удара БПЛА в Нововоронеже, режим опасности в регионе сохраняется.