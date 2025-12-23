Рейтинг@Mail.ru
Украинский БПЛА сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 23.12.2025 (обновлено: 16:21 23.12.2025)
Украинский БПЛА сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС
Украинский БПЛА сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС
Российские военные сбили дрон ВСУ рядом с Нововоронежем, где находится АЭС, сообщил губернатор Александр Гусев.
специальная военная операция на украине
нововоронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
дмитрий песков
украина
вооруженные силы украины
безопасность
нововоронеж
воронежская область
украина
Украинский БПЛА сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС

Губернатор Гусев: БПЛА ВСУ сбит на подлете к Нововоронежу, где находится АЭС

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 дек — РИА Новости. Российские военные сбили дрон ВСУ рядом с Нововоронежем, где находится АЭС, сообщил губернатор Александр Гусев.
«

"Дежурными силами ПВО на подлете к городу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев заявил об отбое угрозы удара БПЛА в Нововоронеже, режим опасности в регионе сохраняется.
Утром над Воронежской областью сбили один беспилотник.

Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон, в 45 километрах южнее Воронежа. Эта станция — крупнейший поставщик электроэнергии в регионе.

В предыдущий раз ВСУ пытались атаковать объект дронами в ноябре. Как отмечал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, вскоре последствия удара устранили.
В ответ на подобные атаки российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
