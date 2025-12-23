Бастрыкин поручил освободить учительницу, обвиняемую в совращении мальчиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предпринять усилия для изменения меры пресечения жительнице Санкт-Петербурга, которая была арестована судом по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, на подписку о невыезде, сообщает СК РФ.
"В медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления. Приводятся различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУСК по Санкт-Петербургу Выменцу П.С. инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде и представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки является учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.