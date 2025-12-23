Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы развернули триколор в Андреевке в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/andreevka-2064109591.html
Российские бойцы развернули триколор в Андреевке в Днепропетровской области
Российские бойцы развернули триколор в Андреевке в Днепропетровской области - РИА Новости, 23.12.2025
Российские бойцы развернули триколор в Андреевке в Днепропетровской области
Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с российскими флагами в освобождённой Андреевке в Днепропетровской области. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T15:40:00+03:00
2025-12-23T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064107667_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e43145de1b46941578a2c015a46fdd9.jpg
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение Андреевки группировкой войск "Восток"
Министерство обороны Российской Федерации показало российских военнослужащих с флагами России в освобождённом населеном пункте Андреевка
2025-12-23T15:40
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064107667_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2fb83a1e341d1506ca8a395b9ccc47fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские бойцы развернули триколор в Андреевке в Днепропетровской области

Минобороны показало кадры освобождения Андреевки в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство обороны России показало бойцов ВС РФ с российскими флагами в освобождённой Андреевке в Днепропетровской области.
На опубликованных кадрах видно, как Вооруженные силы России уничтожают технику и живую силу ВСУ, тем самым выбивая украинские подразделения из населенного пункта. На заключительных кадрах видео показаны российские бойцы, которые держат в руках флаги РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Андреевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Андреевку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Андреевку в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала