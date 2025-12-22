Рейтинг@Mail.ru
Итальянский журналист восхитился восстановленным театром в Мариуполе
09:35 22.12.2025 (обновлено: 09:44 22.12.2025)
Итальянский журналист восхитился восстановленным театром в Мариуполе
Итальянский журналист Даниэле дель Орко в ходе визита на Донбасс рассказал РИА Новости, что впечатлен восстановленным театром в Мариуполе. РИА Новости, 22.12.2025
Итальянский журналист о восстановленном драмтеатре в Мариуполе
Итальянский журналист назвал впечатляющим восстановленный драмтеатр в Мариуполе. Даниэле дель Орко посещал город в 2022 году и смог увидеть, как он изменился за короткое время.
Итальянский журналист восхитился восстановленным театром в Мариуполе

МАРИУПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Итальянский журналист Даниэле дель Орко в ходе визита на Донбасс рассказал РИА Новости, что впечатлен восстановленным театром в Мариуполе.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщал, что восстанавливаемый петербургскими специалистами Драматический театр в Мариуполе планируют открыть в третьей декаде декабря.
"Уже при российской администрации у них (у Мариуполя – ред.) появилась возможность отстроить театр таким, каким вы его видите сейчас. Для меня это поразительно — видеть его в этом новом облике. Ведь я был внутри сразу после разрушений. Это действительно впечатляет", – сказал дель Орко.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
Портовые краны в морском торговом порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Минтранс рассказал о восстановлении портов в Мариуполе и Бердянске
15 декабря, 12:26
 
