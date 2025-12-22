ГДАНЬСК, 22 дек – РИА Новости. Последнее генеральное консульство России закрылось в Польше, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник прекратило работу генеральное консульство РФ Гданьске . Таким образом, теперь консульское обслуживание россиян и иностранных граждан на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве

В присутствии временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша в понедельник была проведена официальная церемония закрытия генконсульства, на которой присутствовали его сотрудники. Под звуки гимна России с флагштока перед зданием был спущен государственный флаг РФ. Также с фасада здания был снята табличка.

В беседе с корреспондентом РИА Новости российский временный поверенный отметил, что данный шаг польских властей не был ничем спровоцирован с российской стороны.

"Это не решение российской стороны, это ни чем не спровоцированное решение польских властей", - сказал Ордаш.

Он отметил, что произошедшее является "еще одним подтверждением того, что решение наших властей о включении Польши в число недружественных государств было совершенно правильным и оправданным".

В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.

В конце ноября МИД России сообщил, что послу Польши вручена нота об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.