Путин провел встречу с Пашиняном

17:08 22.12.2025 (обновлено: 17:59 22.12.2025)
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 22.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
С. ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Пашинян прибыл в северную столицу для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ, который по традиции проходит в последних числах декабря.
В последний раз двусторонние переговоры Путина и Пашиняна состоялись в сентябре 2025 года в Кремле. Тогда премьер-министр Армении и другие главы ряда иностранных делегаций приехали в Москву для участия в Глобальном атомном форуме, который прошёл на площадке музея "Атом" на ВДНХ.
Заголовок открываемого материала