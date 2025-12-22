https://ria.ru/20251222/vstrecha-2063898237.html
Путин провел встречу с Пашиняном
Путин провел встречу с Пашиняном - РИА Новости, 22.12.2025
Путин провел встречу с Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 22.12.2025
С. ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Пашинян прибыл в северную столицу для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ, который по традиции проходит в последних числах декабря.
В последний раз двусторонние переговоры Путина и Пашиняна состоялись в сентябре 2025 года в Кремле. Тогда премьер-министр Армении и другие главы ряда иностранных делегаций приехали в Москву для участия в Глобальном атомном форуме, который прошёл на площадке музея "Атом" на ВДНХ.