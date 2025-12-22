https://ria.ru/20251222/vostok-2063814672.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 250 военнослужащих ВСУ, сообщило министерство... РИА Новости, 22.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
