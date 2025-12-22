Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 22.12.2025 (обновлено: 13:12 22.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 250 военнослужащих ВСУ, сообщило министерство... РИА Новости, 22.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряло до 250 боевиков в зоне действий "Востока"

Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили до 250 военнослужащих ВСУ, сообщило министерство обороны России.
"ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Косовцево, Дорожнянка, Гуляй-Поле Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области, добавили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала