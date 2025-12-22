В Волгограде запретили гуляния и пиротехнику в новогодние праздники

"С учетом продолжения действия на территории Волгоградской области введенного указом президента Российской Федерации режима повышенной готовности, объективно складывающейся оперативной обстановки, соответствующих законодательных ограничений и рекомендаций федеральных органов, отвечающих за комплексную безопасность, работа спланирована без организации масштабных уличных празднеств, гуляний", - цитирует администрация слова Бочаров в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным властей, с 25 декабря по 20 января вводится запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.