08:36 22.12.2025 (обновлено: 09:32 22.12.2025)
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 22.12.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramПоследствия ДТП с маршруткой в центре Волгограда
ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным ведомства, сообщение о столкновении легкового автомобиля и маршрутки в центре Волгограда поступило в 06.15.
"В результате ДТП пострадали шесть человек (детей нет)", - говорится в сообщении МЧС.
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
