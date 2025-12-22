https://ria.ru/20251222/volgograd-2063738988.html
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек - РИА Новости, 22.12.2025
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:36:00+03:00
2025-12-22T08:36:00+03:00
2025-12-22T09:32:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
волгоградская область
