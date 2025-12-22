В Польше сообщили, что власти не смогут занять здание генконсульства России

ВАРШАВА, 22 дек – РИА Новости. Власти Гданьска не смогут занять здания, где размещалось генеральное консульство РФ, так как там остался сотрудник посольства России, изъять недвижимость можно будет только через суд, заявила журналистам заместитель мэра города Эмилия Лодзиньская.

По ее словам, посольство России направило в мэрию Гданьска письмо, в котором говорится, что в зданиях по адресам улица Стефана Батория, 13 и 15 в Гданьске будет размещен "административный и технический сотрудник посольства". "Поэтому мы не сможем физически занять эти здания", - добавила Лодзиньская.

"Российская сторона считает, что имущество принадлежит Российской Федерации, и поэтому просит принять все необходимые меры для обеспечения неприкосновенности имущества", – сказала она, добавив, что, по мнению российской стороны, эти здания "останутся дипломатической собственностью".

Лодзиньская утверждает, что "согласно данным земельного и ипотечного реестров, владельцем обоих объектов является Государственное казначейство". "Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, неверны и не соответствуют действительности", - заявила она.

Город, как сказала заммэра, предпримет "юридические шаги, предусмотренные польской системой". "Согласно информации, полученной от министерства иностранных дел, нам известно, что в случае негативной реакции российской стороны на предложенную процедуру передачи этого имущества необходимо будет обратиться в Генеральную прокуратуру Республики Польша с просьбой о возбуждении иска от имени Государственного казначейства об освобождении этой недвижимости, а после получения судебного решения в пользу польской стороны — о проведении судебного разбирательства с участием судебных приставов, в результате которого имущество будет конфисковано", - пояснила она.

Согласно оценкам юристов, эта процедура может занять несколько лет.

В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.

В конце ноября МИД России сообщил, что послу Польши вручена нота об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.