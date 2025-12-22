Рейтинг@Mail.ru
Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 22.12.2025
Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине
Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Unherd, что считает прорывом на переговорах по Украине. "Я считаю, прорыв, которого мы достигли,... РИА Новости, 22.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
мирный план сша по украине
сша
россия
украина
Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине

Вице-президент США Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине

© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал в интервью Unherd, что считает прорывом на переговорах по Украине.

"Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются", — говорится в публикации.
Вэнс добавил, что изначально никто не хотел раскрывать свои карты, но за последние пару недель, у украинцев и россиян появилось реальное понимание того, что не обсуждается, а что можно обсудить.

Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаМирный план США по Украине
 
 
