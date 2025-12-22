Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил, что для администрации Трампа пожилые американцы важнее Украины
00:10 22.12.2025
Вэнс заявил, что для администрации Трампа пожилые американцы важнее Украины
Вэнс заявил, что для администрации Трампа пожилые американцы важнее Украины
РИА Новости
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Вэнс: администрация Трампа ставит помощь пожилым американцам выше помощи Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ставит помощь пожилым американцам выше финансовой поддержки Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину", - сказал Вэнс в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
