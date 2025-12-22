Таинственный вертолет и друг-бизнесмен: новые вопросы в деле Усольцевых

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями

© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее 5-летняя девочка решила пойти в поход с родителями

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вокруг исчезновения семьи Усольцевых не умолкают слухи. Каждый раз всплывает какая-то новая деталь, которая будоражит умы людей. Сейчас, кажется, появилась, новая зацепка в этом непростом деле.

Шуточная версия перестала быть шуточной?

Следствие рассматривает несчастный случай как основную версию исчезновения семьи Усольцевых, пропавших во время туристического похода в Красноярском крае, однако криминальная составляющая также не исключается.

"В ходе расследования уголовного дела отрабатываются все возможные версии исчезновения семьи, в том числе криминальная. Однако на данном этапе, с учетом собранных доказательств, приоритетной остается версия о несчастном случае", — пояснила представитель Главного следственного управления СК России по региону.

Сначала в шутку пользователи соцсетей писали "Да вертолет Усольцевых забрал, разве непонятно?". Но позже выяснилось, это была не просто шутка. В деревне Кутурчин действительно существовало (по крайней мере, на тот момент) регулярное вертолетное сообщение с засекреченной таежной базой. Этот факт всплыл почти через три месяца после исчезновения Усольцевых.

Молчание супругов

В самой истории пропажи странно все. И, вполне возможно, что самой пронзительной и необъяснимой деталью стало поведение местных жителей — супругов Лидии и Виктора К., возле дома которых Усольцевы оставили свой автомобиль, пишет "АиФ".

Как позже рассказывали сами супруги и следователям, и соседям, и журналистам — они своими глазами видели, как Ирина Усольцева переодевалась в машине. Она вышла из салона в шортах, футболке и тапочках — словом, в одежде для пляжа, а никак не для суровой тайги. По словам Лидии и Виктора, остальные члены семьи были одеты так же легко. Супруги даже сделали туристам замечание: мол, куда это вы так собрались? На что Усольцевы, по их словам, лишь отшутились.

В тот злополучный день туристы ушли и не вернулись. Мужчина, женщина, ребенок — все в летней одежде. А в ту ночь погода резко испортилась: температура упала, пошел дождь, затем снег.

Позже на вопрос, почему же они молчали, муж и жена лишь руками развели. Лидия объясняла , что уже в первый вечер, когда туристы не появились, она почувствовала, что случилось что-то плохое. Увидев на следующее утро нетронутый автомобиль, женщина поняла, что ее предчувствие превратилось в уверенность. Но они с мужем все равно никому ничего не сказали ни на второй, ни на третий день.

Это молчание супругов из Кутурчина с самого начала ставило в тупик общественность. По сей день, впрочем, логичного объяснения их поведению так и не нашлось.

Очень странная деталь

Тем временем при анализе фото- и видеоматериалов из Кутурчина, вскрылась странная деталь. На площадке у окраины деревни был установлен шест, на конце которого висела полосатая тряпка, напоминающая колпак Буратино. Возник вопрос: неужели это самодельный указатель на скалу Буратинка, куда обычно направляются туристы?

© МВД 24/Telegram Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска © МВД 24/Telegram Поиск пропавших в турпоходе двух взрослых и пятилетней девочки из Красноярска

Однако это оказалось не так. На самом деле это обычный конус-ветроуказатель. Он используется для определения направления и скорости ветра на аэродромах и вертолетных площадках. Но вот зачем он в обычной деревне — это загадка.

Возникло предположение, что указатель мог быть установлен уже во время поисков пропавшей семьи, которые частично велись с воздуха. Но, по данным СМИ, видео с этим объектом были сделаны задолго до исчезновения Усольцевых.

Тайну необычного ветроуказателя прояснили местные жители, пишут СМИ. По их словам, оборудованная площадка за домом супругов Лидии и Виктора предназначена для частных вертолетов. Мол, туда им привозил продукты некий друг.

Изначально жители Кутурчина были уверены, что семья Усольцевых просто заблудилась в тайге, поэтому не придали значения тому, прилетал ли в те дни вертолет. Только позже, когда масштабные поиски не дали никаких результатов, у них возникло подозрение, что туристов в лесу, возможно, и не было.