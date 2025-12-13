Рейтинг@Mail.ru
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
04:44 13.12.2025 (обновлено: 04:51 13.12.2025)
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых - РИА Новости, 13.12.2025
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
Следствие считает несчастный случай приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Партизанском районе Красноярского... РИА Новости, 13.12.2025
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых

РИА Новости: СК не исключил криминальной версии исчезновения Усольцевых в Сибири

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Следствие считает несчастный случай приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Партизанском районе Красноярского края, но криминальная составляющая также рассматривается, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"В ходе расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых отрабатываются все возможные версии их исчезновения. В том числе не исключается криминальная версия их исчезновения. На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае", - сказала собеседница агентства.
3 декабря, 14:58
"Ни одного следа": что случилось с Усольцевыми? Версия сына
3 декабря, 14:58
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
28 ноября, 12:45
"Происходило странное": Усольцева пропала раньше? Раскрыта пугающая деталь
28 ноября, 12:45
 
