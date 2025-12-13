https://ria.ru/20251213/usoltsevy-2061791340.html
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
партизанский район
россия
красноярский край
партизанский район
россия
красноярский край
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Следствие считает несчастный случай приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Партизанском районе Красноярского края, но криминальная составляющая также рассматривается, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
"В ходе расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых отрабатываются все возможные версии их исчезновения. В том числе не исключается криминальная версия их исчезновения. На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю
2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.