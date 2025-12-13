В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 13 дек – РИА Новости. Следствие считает несчастный случай приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Партизанском районе Красноярского края, но криминальная составляющая также рассматривается, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

"В ходе расследования уголовного дела о пропаже семьи Усольцевых отрабатываются все возможные версии их исчезновения. В том числе не исключается криминальная версия их исчезновения. На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае", - сказала собеседница агентства.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).