Мэр Ульяновска ищет жителя, сообщившего Путину о жизни как в XIX веке

САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Глава Ульяновска Александр Болдакин попросил откликнуться автора сообщения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни в городе, "как в 19-м веке".

"Нашему городу и региону Владимир Владимирович (Путин – ред.) уделил внимание. Одно из сообщений, поступивших главе государства, президент зачитал в прямом эфире. Автор сравнил условия жизни в нашем городе с 19-м веком. Владимир Владимирович поручил более детально и предметно изучить этот вопрос. Мне бы тоже хотелось встретиться с автором, чтобы подробно рассмотреть его сигнал", - заявил Болдакин в понедельник в ходе заседания штаба по комплексному развитию города Ульяновска, которое транслировалось в соцсетях.