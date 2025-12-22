Рейтинг@Mail.ru
Мэр Ульяновска ищет жителя, сообщившего Путину о жизни как в XIX веке - РИА Новости, 22.12.2025
15:54 22.12.2025
Мэр Ульяновска ищет жителя, сообщившего Путину о жизни как в XIX веке
Глава Ульяновска Александр Болдакин попросил откликнуться автора сообщения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни в городе, "как в 19-м веке". РИА Новости, 22.12.2025
Мэр Ульяновска ищет жителя, сообщившего Путину о жизни как в XIX веке

САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Глава Ульяновска Александр Болдакин попросил откликнуться автора сообщения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни в городе, "как в 19-м веке".
В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города. "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?" - задавался вопросом автор. В администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения, а также предположили, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта.
"Нашему городу и региону Владимир Владимирович (Путин – ред.) уделил внимание. Одно из сообщений, поступивших главе государства, президент зачитал в прямом эфире. Автор сравнил условия жизни в нашем городе с 19-м веком. Владимир Владимирович поручил более детально и предметно изучить этот вопрос. Мне бы тоже хотелось встретиться с автором, чтобы подробно рассмотреть его сигнал", - заявил Болдакин в понедельник в ходе заседания штаба по комплексному развитию города Ульяновска, которое транслировалось в соцсетях.
Глава города публично попросил откликнуться автора нашумевшего обращения, написав ему в социальных сетях.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Mediascope рассказали, сколько россиян посмотрели "Итоги года" с Путиным
Вчера, 14:07
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
