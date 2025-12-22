В Ульяновске вынесли приговор 15 членам ОПГ

В пресс-службе СУСК по области РИА Новости уточнили, что в общей сложности фигурантов судили за 22 преступления.

В УМВД добавили, что осужденные поддерживали и распространяли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры, продвигали идеи создания так называемой "воровской" власти в качестве антипода действующей государственной власти. В ходе расследования дела было дополнительно выявлено 8 эпизодов мошенничеств в отношении работников торговых точек, 9 эпизодов вымогательств, незаконного хранения оружия, вовлечение в преступную деятельность подростка, финансирование экстремистской деятельности. Кроме того, раскрыты ряд преступлений прошлых лет – еще 8 уголовных дел, связанных с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью, разбоем.