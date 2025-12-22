В Ульяновске вынесли приговор 15 членам ОПГ

САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Суд вынес приговор 15 членам организованной преступной группировки в Ульяновске, признанным виновными в организации и участии в экстремистском сообществе, мошенничествах, вымогательствах и других преступлениях, сообщили в региональных УМВД и СУСК.
Члены ОПГ "УЗТС" (названа по микрорайонам Засвияжского района, где она действовала и где располагается Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков) были задержаны в феврале 2024 года в ходе спланированной операции управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и регионального СУСК при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В полиции сообщали о задержании 21 участника преступной группировки. У них было изъято более 3 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и 50 тысяч евро, более 20 единиц различного оружия, в том числе автоматы и гранатомёт, а также боеприпасы к ним. В мае дело было передано в суд.
"На основании доказательств, собранных первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Ульяновской области, судом вынесен обвинительный приговор в отношении 15 членов организованной преступной группировки, обвиняемых в организации и участии в экстремистском сообществе, финансировании экстремистской деятельности, мошенничествах, вымогательствах, незаконном хранении оружия и вовлечении в преступную деятельность (ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2, ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 222 УК РФ)… По итогам рассмотрения уголовного дела суд согласился с квалификацией, установленной следователем, и приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 2,5 до 10 лет в зависимости от роли каждого", - сообщило следственное управление в Telegram-канале.
В пресс-службе СУСК по области РИА Новости уточнили, что в общей сложности фигурантов судили за 22 преступления.
В УМВД добавили, что осужденные поддерживали и распространяли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры, продвигали идеи создания так называемой "воровской" власти в качестве антипода действующей государственной власти. В ходе расследования дела было дополнительно выявлено 8 эпизодов мошенничеств в отношении работников торговых точек, 9 эпизодов вымогательств, незаконного хранения оружия, вовлечение в преступную деятельность подростка, финансирование экстремистской деятельности. Кроме того, раскрыты ряд преступлений прошлых лет – еще 8 уголовных дел, связанных с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью, разбоем.
В СУСК пояснили, что ранее суд вынес обвинительные приговоры в отношении остальных шестерых членов группировки, которые заключили досудебные соглашения. Все они так же были приговорены к реальным срокам лишения свободы.