Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф
02:11 22.12.2025 (обновлено: 04:46 22.12.2025)
Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф
2025-12-22T02:11:00+03:00
2025-12-22T04:46:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Россия привержена достижению мира на Украине, заявил Уиткофф

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Россия полностью привержена достижению мира на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами делегации Штатов со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
"Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине", – написал Уиткофф в соцсети Х.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
Вчера, 22:23
Дмитриев ранее провел переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
03:24
 
В мире Россия Украина США Стив Уиткофф Кирилл Дмитриев Российский фонд прямых инвестиций Мирный план США по Украине Джаред Кушнер Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
