https://ria.ru/20251222/svo-2063815923.html
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 22.12.2025
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 450 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:04:00+03:00
2025-12-22T13:04:00+03:00
2025-12-22T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_577547b2153fb2f1435cd7a3c59f52b8.jpg
https://ria.ru/20251222/ssha-2063724424.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391171_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_95c5b2bf0a9b88aed9e68f362ae06935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне группировки "Центр"