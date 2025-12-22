Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 22.12.2025 (обновлено: 13:15 22.12.2025)
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 450 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады спецназначения "Азов*" (признана в РФ террористической организацией - ред.) в районах населенных пунктов Удачное, Вольное, Новый Донбасс, Артемовка, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 450-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
