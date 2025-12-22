ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий группировки "Центр"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 450 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.