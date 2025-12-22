Верховный суд разрешил привлекать к ответственности каждого участника драки

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил привлекать к административной ответственности за побои каждого участника драки, сообщили в пресс-службе суда.

Там пояснили, что это положение включено в утвержденный в понедельник обзор судебной практики.

"ВС России, рассмотрев дело о конфликте на парковке в Амурской области , пояснил, что обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечения к административной ответственности за нанесение побоев каждого из участников драки, если в их действиях нет признаков уголовно наказуемого деяния", - сказали в пресс-службе.

Согласно постановлению, жителя Благовещенска признали виновным по статье 6.1.1 КоАП (Побои) и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Оспаривая решение, он дошел до Верховного суда РФ

Сначала он настаивал, что действовал в целях самообороны, поскольку потерпевший при нем плюнул на его машину и ему пришлось "защищать свое достоинство и честь", "самообороняться". Затем он утверждал, что не бил потерпевшего, а отодвинул его "ладошкой руки".

Доводы про самооборону он подкрепил информацией, что второй участник конфликта также привлечен к ответственности по этой же статье. Но суд решил, что его действия носили активный, а не оборонительный характер, а привлечение противника к ответственности не избавляет от нее автора жалобы.