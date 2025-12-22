В Махачкале осудят экс-гендиректора "Даггаза" за сокрытие налогов

МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Бывший гендиректор ОАО "Даггаз" предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от взыскания налогов и мошенничестве, сообщает Telegram-канал прокуратуры Дагестана.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества "Даггаз". Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщает прокуратура Дагестана.
По версии следствия, с 2023 по 2024 обвиняемый, зная об имеющейся у ОАО "Даггаз" налоговой задолженности, направил в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" финансовые поручения с просьбой о перечислении денежных средств руководимого им общества на банковский счет другой компании. Таким образом, он сокрыл денежные средства ОАО "Даггаз" в сумме более 89,8 миллиона рублей. Также он на основании фиктивных документов похитил денежные средства организации на сумму более 25 миллионов рублей, посредством которых осуществил взаиморасчёты с лицами, оказывавшими строительные услуги для ООО "Санаторий Леззет", собственником и фактическим руководителем которого сам являлся. По данным прокуратуры Дагестана, уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу.