Суд вынес приговор участнику беспорядков в аэропорту в Махачкале

ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил еще одного участника беспорядков в аэропорту Махачкалы к 7,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
"Минераловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Дагестан. Суд … назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, подсудимый был признан виновным по части 3 статьи 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Салик Рамазанов в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, принял участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.
Генпрокуратура ранее сообщала, что в суды Краснодарского и Ставропольского краев всего поступило 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана. Первый приговор был вынесен в августе 2024 года. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, были нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие города. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23-м из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.