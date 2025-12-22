В ГД предложили уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают автоматически уменьшать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка РФ.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что снижение процентов планируется осуществлять в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки, что, по мнению авторов инициативы, сможет обеспечить автоматизм и исключить необходимость обращения заемщика в кредитную организацию.
"Люди залезают в кредиты не от хорошей жизни. Я считаю, наша задача помочь им, а не загонять дальше в долговую яму. Средний долг человека с просрочками достигает 185 тысяч рублей, а его средний ежемесячный доход составляет лишь 58 тысяч рублей. Но нельзя ставить человека перед выбором - купить еду или отдать последнее в счет кредита. Долги безусловно нужно отдавать, но если ключевая ставка снижается, а за ней и ставки по депозитам, почему действующие кредиты никогда не дешевеют? Такое рассогласование - большая проблема", - добавил он.
Лидер партии напомнил, что в 2024 году ключевая ставка достигала 21%, а сейчас 16%, однако люди, оформившие кредиты на пике ключевой ставки, по его словам, продолжают платить втридорога, словно ставка и не уменьшалась.
"Если банки сами не хотят снижать свои аппетиты, заемщиков защитит ЛДПР. Наш законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки. Это будет справедливо. И банковская система не пострадает", - заключил он.
