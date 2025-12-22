В ГД предложили уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки

"Люди залезают в кредиты не от хорошей жизни. Я считаю, наша задача помочь им, а не загонять дальше в долговую яму. Средний долг человека с просрочками достигает 185 тысяч рублей, а его средний ежемесячный доход составляет лишь 58 тысяч рублей. Но нельзя ставить человека перед выбором - купить еду или отдать последнее в счет кредита. Долги безусловно нужно отдавать, но если ключевая ставка снижается, а за ней и ставки по депозитам, почему действующие кредиты никогда не дешевеют? Такое рассогласование - большая проблема", - добавил он.