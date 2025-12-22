Станкович заявил, что его напрягало судейство в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Возглавлявший московский "Спартак" сербский специалист Деян Станкович, который вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды", заявил, что в период его работы в России его часто беспокоили судейские решения, отметив, что он не любит несправедливость.
Станкович вернулся на пост главного тренера сербской "Црвены Звезды" 22 декабря. Презентация специалиста прошла в понедельник в столице Сербии.
"Во время работы в России я часто беспокоился из-за судейской работы, я не люблю несправедливость. Мы же играли в футбол, а не в крикет, некоторые моменты сбивали меня с толку. Я не могу измерить "Спартак" эмоциями, это большой клуб с историей и традициями, но дом есть дом. Здесь все по-другому. Сравнить нельзя даже", - приводит слова Станковича Sportinjo.
"Спартак" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Серб возглавил "красно-белых" в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне.
Бывший полузащитник итальянских "Лацио" и "Интера" завершил карьеру игрока в 2013 году, после чего тренировал "Црвену Звезду", с которой трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка, итальянскую "Сампдорию" и "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.
