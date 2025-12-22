Станкович заявил, что его напрягало судейство в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Возглавлявший московский "Спартак" сербский специалист Деян Станкович, который вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды", заявил, что в период его работы в России его часто беспокоили судейские решения, отметив, что он не любит несправедливость.