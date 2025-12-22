Рейтинг@Mail.ru
Станкович вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды"
Футбол
 
17:44 22.12.2025
Станкович вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды"
Станкович вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды"
Серб Деян Станкович вернулся на пост главного тренера сербской "Црвены Звезды", сообщается на странице команды из Белграда в соцсети X. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Футбол, Спорт, Сербия, Белград (город), Венгрия, Црвена Звезда, Партизан, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Серб Деян Станкович вернулся на пост главного тренера сербской "Црвены Звезды", сообщается на странице команды из Белграда в соцсети X.
Презентация прошла в понедельник в столице Сербии.
"Црвена Звезда" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 45 очков за 20 туров. Отставание от лидирующего белградского "Партизана" составляет один балл.
Московский "Спартак" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Серб возглавил "красно-белых" в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне.
Бывший полузащитник итальянских "Лацио" и "Интера" завершил карьеру игрока в 2013 году, после чего тренировал "Црвену Звезду", с которой трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка, итальянскую "Сампдорию" и "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.
"Спартак" полностью рассчитался со Станковичем
15 декабря, 10:01
 
ФутболСпортСербияБелград (город)ВенгрияЦрвена ЗвездаПартизанСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
