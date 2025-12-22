https://ria.ru/20251222/stankovich-2063910338.html
Станкович вернулся на пост главного тренера "Црвены Звезды"
Серб Деян Станкович вернулся на пост главного тренера сербской "Црвены Звезды", сообщается на странице команды из Белграда в соцсети X. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
