Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов
Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, ознакомившись с РИА Новости, 22.12.2025
