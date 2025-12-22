Рейтинг@Mail.ru
Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 22.12.2025
Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов
Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
безопасность
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитало РИА Новости, ознакомившись с данными Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 15 по 21 декабря под контроль Вооруженных сил России перешли пять населенных пунктов – два в Днепропетровской области и по одному в Харьковской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике.
С 1 по 7 декабря российские военные освободили семь населенных пунктов – по два в ДНР, Запорожской и Харьковской областях и один в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
